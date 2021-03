Espacio compartido, la incertidumbre

Con el poder total en manos del presidente Bukele, un espacio compartido es la incertidumbre de qué hará con él. Causan temor varios frentes, en el económico la liquidez del país es precaria y debe pagarse deudas grandes de corto plazo y no está claro de dónde saldrán los recursos para honrar la deuda. Da esperanza que el gobierno esté negociando con el FMI financiamiento, eso aleja un poco el fantasma del default que sería una catástrofe de la cual no se recupera el país en años, nadie le prestaría, los bancos corresponsales internacionales tampoco o los limitarían, golpeando seriamente la economía del país. El FMI en sus condiciones para desembolsar solicita usualmente un ajuste fiscal, el cual implica subir impuestos y reducir el gasto. Ambas medidas restan popularidad y para un presidente que vive de ella, su historial ha sido gastar a manos llenas y endeudarse, ya no sería posible. Sobre impuestos se habla del predial, que seguramente viene, pero es de baja recaudación, se habla de subir el IVA, que es el que más recusa pero tiene costos políticos. Veremos por qué acciones se decanta y si concluye negociaciones con el FMI.

Puede apropiarse de las pensiones del sistema privado, aunque no expropiaría las AFP, sino a los cotizantes, que son los dueños de su ahorro, pero puede reformar leyes para utilizar todos los fondos en préstamos al gobierno, de dudosa recuperación.

A la incertidumbre de la economía, se suma el temor de que la democracia y la libertad que vivimos gracias a los Acuerdos de Paz, un pacto social alcanzado después de una cruenta guerra de 12 años, se vaya esfumando, como manifiesta el congresista estadounidense James McGovern, Demócrata, en un conversatorio propiciado por el Diálogo Interamericano, él es considerado uno de los expertos más conocedores sobre América Latina. Dijo sentirse "decepcionado y preocupado" por el rumbo autoritario que sigue el país, el cual podría, mencionó, incrementarse tras la victoria de Nuevas Ideas en las pasadas elecciones legislativas, tras las cuales el partido afín al mandatario tendrá la mayoría en el congreso.

Sobre esto, el funcionario norteamericano aunó que Estados Unidos estará expectante para que no se usen los "medios democráticos para transitar hacia un sistema autoritario".

La preocupación, expresó, se une a los intentos de menoscabar la libertad de prensa, la sociedad civil y los oponentes o los críticos del gobierno, acciones que calificó como "tendencias peligrosas que nos deberían preocupar a todos".

Esos temores son compartidos por una parte de la población, que lo expresa constantemente en redes sociales, en entrevistas en los medios, en columnas de opinión, artículos, editoriales, posición de la academia como la UCA, de las organizaciones de la sociedad civil como FUSADES, FUNDE y asociaciones de abogados, pastores evangélicos y sacerdotes preocupados por el futuro del país y de sus feligreses. Lo expresan también socios internacionales como la UE y diferentes instancias y periódicos de EUA, España, el Reino Unido, Alemania, Francia, y otros.

La razón de las preocupaciones es la conducta autoritaria, desafiante, de pasarse las leyes por debajo, de no rendir cuentas y de actos de violencia anárquica como el 9F, violencia física y verbal, prepotencia y matonería de sus seguidores, la cual parece avalar y encubrir.

Vienen días inciertos, Dios proteja a nuestra patria e ilumine al mandatario a hacer lo correcto; si quiere, puede.