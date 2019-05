España y otras contemplaciones europeas políticas

Luego del incendio de la cúpula de la icónica catedral de Notre Dame, recordé al poeta Roberto Armijo y a su esposa, Ana María, durante los años ochenta del siglo pasado, cuya casa quedaba justo enfrente de dicha catedral. En esa época el poeta Armijo era el representante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Europa, razón por la que otro gran escritor salvadoreño residiendo entonces en París, el olvidado y muy talentoso Mario Hernández Aguirre, lo incriminaba cariñosamente desde los acostumbrados cafés parisinos aledaños a dicha catedral, donde él también vivía, espetándole en voz alta para que oyeran sus acompañantes: "Salut maestro, querido guerrillero de Montmartre".

Ahora de parte de esa obra maestra arquitectónica solo quedan cenizas. Pero el incendio de la cúpula de la histórica iglesia es una oportunidad para renovarla y perpetuarla otros siglos más.

Europa vive no solo incendios materiales sino también políticos. El más fuerte es la salida del Reino Unido de la Unión Europea (EU), el llamado brexit, que trae consecuencias negativas especialmente para Inglaterra, donde se ha llegado a un punto de stand by cuasi esquizofrénico en la opinión pública, dividida entre el "to brexit or not to brexit, that is the question".

Al este de Europa los tambores de la guerra siguen sonando en Ucrania, con el pulso de los separatistas ucranianos prorrusos, que controlan las llamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk en el oriente del país, y la anexión de Crimea por parte de Rusia.

Es significativa la victoria el pasado 21 de abril del cómico Volodomir Zelenski con más del 70 % de votos frente al actual presidente Petró Poroshenko, partidario del ingreso de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) y a la UE.

Zelenski, un extraño en el paisaje político ucraniano, se suma al fenómeno de los outsiders antipartidocracia triunfadores, desde Estados Unidos con Donald Trump, Francia con Emmanuel Macron, México con Andrés Manuel López Obrador o Brasil con Jair Bolsonaro.

Al paisaje político europeo se suma el retorno como primera fuerza política del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente electo Pedro Sánchez, que en las elecciones generales del 28 de abril logró 123 escaños en el Congreso, lo cual, sumado a los 42 de Unidas Podemos (UP) y a los 15 de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), le suman 180 escaños suficientes para superar la mayoría absoluta de 176 de un total de 350 escaños del Congreso. Es una alianza de izquierda, inédita en España.

Europa ha dejado de ser el Viejo Continente aburrido y racional, donde nunca pasó nada en las últimas décadas, para convertirse en un territorio de disputas, hegemonías y cambios políticos.