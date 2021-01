"Dejemos de vernos unos a otros como enemigos, sino como vecinos. Podemos tratarnos con dignidad y respeto; podemos unir fuerzas, dejar de gritar, bajar la temperatura. Sin unidad no hay paz, solo amargura y furia; no hay progreso, solo ira agotadora; no hay Nación, solo una situación de caos. La unidad es el camino para avanzar". Chepe Biden

Obama sinónimo de esperanza; Trump, de odio; Biden, de sanación (Hope, Hate, Heal, suena mejor en inglés). ¡Semejante reto! Heal una nación, no solo de tamaño pandemónium, sino de una división sin precedentes. Estarán de acuerdo en que EUA necesita sanar, y las palabras de Chepe Biden son esperanza de que el odio van a domar.

Estarán de acuerdo con que El Salvador necesita sanar, y los tuits del Trump cuscatleco, y sus discípulos, son muestra del odio que nos ha venido a envenenar. Asqueroso.

Los salvadoreños estamos ante la bifurcación del camino más crítica de nuestra historia. No importa de qué partido seamos, lo que importa es que no otorguemos el poder absoluto votando por la N de "Neles Pasteles". Chequeos y balances le dicen los gringos.

Si marca bandera, otros decidirán por usted. Está a tiempo de informarse y decidir qué rostros marcar, para darle paso a perfiles actuales, capaces, vírgenes de chanchullo. Está a tiempo de con los que lo rodean platicar, y no la vaya a regar, que después nos vamos a lamentar.

Durante nuestra sufrida historia, hemos tocado fondo varias veces, pero siempre hemos salido a flote. En la actualidad, sobrevivimos en un país enfermo de división y odio, "peor que los gringos", asegura la lorita Pepita. Cierto, estamos golpeados pero no derrotados; enfermos pero siempre aspirando vivir en un país libre, justo; soñando en volver a ser "el país de la sonrisa", "el Japón de Centroamérica".

En la actualidad, nuestra democracia está amenazada; a todos –hasta los que han recibido canasta– la Patria nos llama: demasiada sangre nos ha costado; no deje que la N de "Nuera El Que Nos Convenía" fomente el odio entre hermanos y se burle de la Paz #prohibidoolvidar.

Sabio el dicho que no hay que poner todos los huevos en una sola canasta, del color que sea. Sobre todo, cuando nuestra Constitución, pensiones, ahorros y libertad están en peligro. Se ha llegado el momento de unirnos como artífices de nuestra Nación y no dividirnos como destructores de nuestra democracia.

División, odio, amenaza a la democracia, igualito que los gringos. Urge un Joe Biden cuscatleco, talvez no tan viejito, pero sí con su astucia, noble corazón, título universitario y amor por la Patria. Urge sanar nuestros corazones, reconciliarnos entre hermanos, ponerle freno al cáncer del odio, a la mentira, la corrupción, la incapacidad y la demagogia.

A partir de 2022, el Día de Reyes se va a celebrar más en EUA que en España. Donald, el otro pato, declararía el 6E como el Día de los Vikingos; pero mucho más allá de lunáticos invadiendo el Capitolio, fue el día que el trumpismo tocó fondo y se convirtió en sanación y esperanza. "Ya va a ser el aniversario de lunáticos invadiendo nuestra Asamblea" se le enciende el coco a la lorita.

Cruzo los dedos para que el domingo de la verdadera encuesta sea un día de votación masiva, en el que impere la razón y brille la esperanza como brilló en el Capitolio el 20 de enero. Ahora, más que nunca, necesitamos DIOS, UNIÓN, LIBERTAD.