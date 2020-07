Esta crisis pandémica nos ha obligado a reconocer que hay un encierro interior que puede ser fuente de múltiples aprendizajes

Lo que hemos dado en llamar vida moderna ha sido en múltiples sentidos una experiencia disgregadora de nuestra realidad consciente, y por eso muchas de las formas de vida que hasta ahora prevalecen son al mismo tiempo rutinas de despiste que tienden a convertirnos en autómatas que dependen más de lo de afuera que de lo de adentro, como si dependiéramos cada vez más de lo que está por encima de nuestro alcance. Todo esto es, al mismo tiempo, una paradoja y una fatalidad, porque hoy consideramos que el conocimiento lo tenemos mucho más a la mano que en cualquier otro momento del pasado y al mismo tiempo nos embarga a cada instante la sensación de que todo lo que podemos conocer es volátil al máximo, sin que se perciba forma alguna de remediarlo.

En tales circunstancias, se nos viene el aislamiento domiciliar obligatorio y el cierre de prácticamente todas las actividades económicas y sociales para tratar de contener la pandemia invasora y caprichosa al máximo. Y es como la realidad nos dijera: Es hora de autorreconocerse personalmente, sin alternativas. Es decir, una tarea que estaba por cumplir desde hace larga data. Se trata, en verdad, de un ejercicio de intimidad que nos pone obligatoriamente frente a un espejo que manteníamos inadvertido, como si no existiera: el espejo de cada uno de nosotros, los presuntos administradores del mundo actual. Las redes sociales, expectantes, nos miran de reojo, porque todo esto es en definitiva una nueva radiografía de nuestra condición presente, la cual de aquí en adelante ya no podrá ser la misma. ¿A eso lo llamaremos "nueva normalidad"?

Y el factor que también se hace presente en medio de todo es el estrés, que surge avasalladoramente tanto de la inseguridad sobre lo que pasa y puede seguir pasando como de las ansiedades de ese autoexamen obligatorio al que hoy todos, de una manera o de otra, estamos inevitablemente compelidos. Muchas de nuestras debilidades y de nuestras fortalezas anímicas están saliendo a la luz de resultas de esta prueba. Estamos de veras ante una especie de eclosión de estrés, que se manifiesta de modo muy personalizado, y en eso consiste sin duda uno de sus efectos que pueden ser más negativos o más positivos, según sean los modos y los estilos de gestionarlo. Pero en todo caso hay aquí una fuente de aprendizajes que de seguro quedará definitivamente en nuestro catálogo de experiencias más aleccionadoras.

Los salvadoreños, sin distinción de grupos, de procedencias, de ideologías y de intereses, estamos ante el deber histórico de hacer todo lo necesario, individualmente y en conjunto, para que nuestra sociedad no sólo flote con el agua al cuello sino que vaya avanzando vigorosamente hacia sus metas de realización integral. Esto no debe ser visto, en ningún caso, como una posición teórica, sino que tiene que ser asumido como una misión de supervivencia insoslayable. Tenidos en cuenta los variados elementos de la situación, se hace cada vez más notorio que aquí estamos ante una oportunidad sin precedentes, que todo lo que exige de nuestra parte es la dosis de racionalidad que pueda recomponer el rumbo y habilitar las soluciones sucesivas. Todo está, pues, en nuestra mano: sólo falta reconocerlo sin reservas.

Ese encierro interior al que hacemos referencia en el título de esta Columna hay que entenderlo y practicarlo como una liberación de energías restauradoras; es decir, como una oportunidad de salir de los enclaustramientos virtuales para pasar a las conexiones reales, que hay que cultivar al máximo para poder entrar en concordancia con las verdaderas fuerzas del tiempo. Como dice el dicho de siempre, no hay mal que por bien no venga; y en este caso, el mal es la pandemia y el bien son las señales que la acompañan. Señales que tienen una fuerza de convicción que nunca hubiéramos imaginado. Como hemos señalado tantas veces, todo lo que está pasando tiene un sentido reconstructor que sólo necesita que nuestras voluntades dispuestas lo acompañen. De aquí partirá una nueva época, que no es obra de nadie sino producto de la evolución.

El encierro interior ha sido, entonces, la puerta de escape hacia los espacios abiertos, y así debemos asumirlo, para sacar de esta experiencia todos los efectos virtuosos que es capaz de producir. Es hora, entonces, de dinamizar el estrés, haciendo que se convierta en el motor de una nueva dinámica de vida, de la que nadie quede fuera, así como no lo hemos estado de todos los trastornos que se nos han venido acumulando en las semanas precedentes. El tiempo ha sido corto, pero sus proyecciones ya se visualizan ilimitadas.