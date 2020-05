Esta cuarentena sanitaria global ha traído consigo una cuarentena existencial de la que no tuvimos ni las mínimas sospechas

Según se percibe cada día con más elocuencia inocultable, la peste del coronavirus ha venido a ser un despertador de conciencias, porque en este momento como nunca antes en las épocas de las que se tiene memoria los seres humanos estamos empezando a sentir que no somos piezas perdidas de un rompecabezas indefinible, sino números vivos de una lista interminable de nombres y apellidos que tienen la misma identidad esencial en todas partes. Tenemos que reconocer entonces, para empezar, que la humanidad, absorta en sus mitos y despistada por sus incongruencias disfrazadas de verdades científicas y de principios intocables, ha sido la principal fuente de despiste de sí misma. Ha tenido que venir un virus –¡vaya paradoja!– a tocarnos con golpes de extrema impaciencia a la puerta de la razón para que ya no podamos sentirnos cómodos en nuestros encierros vestidos de libertades. Sí, es una paradoja que trae en sí misma los impulsos de recuperación de la sensatez existencial, que es lo que más estamos necesitando.

Esa sensatez existencial a la que hacemos referencia debe partir inexorablemente de una toma de conciencia lo más generalizada posible. Conciencia de individualidad y conciencia de colectividad debidamente entrelazadas dentro de lo que debe ser un ejercicio de vida que no se quede en los procederes mecánicos sino que se despliegue en todas las direcciones del desenvolvimiento vital, desde la niñez más tierna hasta la madurez más avanzada. Sensatez existencial implica manejos penetrantes y expansivos en todos los órdenes, desde el espiritual hasta el material, desde el moral hasta el social, desde el creativo hasta el productivo. Cada ser humano es una floración original al máximo, que trasciende los juicios de valor superficiales, que son los que abundan en el día a día. Los criterios de igualdad y de unidad tienen que ser reformulados, para pasar de la formalidad reseca a la practicidad vivificante.

En otras palabras, esta pandemia del coronavirus, que nadie sabe cómo enfrentar con ninguna de las arrogancias largamente aprendidas y radicalmente establecidas, es hoy la mejor escuela de los nuevos comportamientos, tanto para los encopetados como para los sencillos, tanto para los poderosos como para los desposeídos, tanto para los superformados como para los que no han tenido educación formal. Y es que lo que se ha venido a desnudar de pronto es que nadie es superior a nadie, porque la dignidad humana es un don perfectamente repartido, aunque haya sido tan artificiosamente desfigurado. Esta es la primera tarea de la nueva humanidad que tiene que salir de todo esto. Y no dramaticemos: no es cuestión de hacer montajes extravagantes al respecto, sólo dejemos que la vida fluya tal como debe ser.

Aunque siempre hay y ha habido gente muy dispuesta a recogerse en la espiritualidad reconfortante para sacar de ahí las fuerzas anímicas necesarias para que el sentido de la vida se muestre en todo su fulgor y en todo su color, la frivolidad avasallante de una modernidad sin escrúpulos ni controles ha ido dominándolo todo. Pues bien, hoy esa frivolidad que tiene tantas caras se ha visto arrinconada por un fenómeno que es una especie de rebelión que surge de las entrañas de la Naturaleza ofendida por todos nuestros desmanes, que hasta hoy parecían impunes. Entendamos la señal en nuestro beneficio, con todos los sufrimientos que traiga, autoprometiéndonos que haremos las correcciones del caso.

Esta pandemia es dolor en vivo, y tiene adentro la semilla de la rehabilitación, que es nuestro deber identificar y a la que habría que proveerle insumos. Hay aquí una especie de prueba religiosa, porque lo que pasa nos invita imperiosamente a conjugar la fe en nosotros mismos y la fe en lo trascendental. El que en todo esto haya una cuarentena sin fronteras es un testimonio más, elocuentísimo por cierto, de que necesitamos recogimiento aleccionador, y no por mandato de nadie sino por impulso natural brotado de las entrañas de la realidad puramente biológica. Es algo que nos conecta como nunca con nuestro ser originario en todo sentido.

Ojalá que cuando pase la emergencia no vayamos a sentirnos, como es costumbre, simplemente libres para seguirnos comportando como "los reyes de la Creación", como ha sido nuestra ingenuidad más destructiva. Seamos humildes frente a nuestra condición de vida, que compartimos con todos los otros seres. Eso nos dará una libertad y una seguridad de las que nunca hemos gozado, por mal comportamiento culpablemente recurrente. Esta cuarentena existencial debe servirnos como pasaporte para todos los crecimientos que vienen.