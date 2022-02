Esta es hora de tomar decisiones públicas bien pensadas y con auténtica practicidad para que el progreso nacional se sostenga en todo sentido

Cada mañana deberíamos preguntarnos: "¿Qué nos acarrea inevitablemente todo este jaloneo sin fin, cuando nos asomamos a lo que va moviéndose de veras en los hechos que se suceden de modo inagotable en el ambiente?" Y la respuesta sensata nos impulsa al signo negativo: "Nada, absolutamente nada". Y las señales notorias indican que esto abarca a todos los actores nacionales en juego. Entre la ciudadanía, hostigada desde hace bastante tiempo por los diversos y sucesivos abusos y las ineficiencias de todos aquellos que estuvieron al frente de la conducción nacional a partir del fin negociado de la lucha armada, se mantiene viva la confianza en que ahora, después de que los ciudadanos mostraron su insatisfacción y su disgusto en las urnas, las cosas pueden cambiar de veras; pero eso no es una sentencia definitiva sino una muestra de la sensatez de la población, mucho más madura que los liderazgos.

Los salvadoreños nos sentimos ahora mismo inquietos, inestables e inseguros, todo lo cual conduce directamente hacia la sensación más peligrosa que puede haber; y aquí se presenta un fenómeno que de seguro si se mostrara como algo teórico sería visto predominantemente como algo inverosímil. La inquietud deriva de que no hay asideros confiables para asegurar la buena marcha; la inestabilidad es producto directo de la falta de objetivos claros y sustentados; y la inseguridad resulta de no saber a ciencia cierta qué está pasando hoy, y ya no se diga qué puede pasar mañana. Y lo más grave es que todos estos efectos tan perniciosos se suceden en conjunto dentro de los distintos planos de nuestra cotidianidad como individuos y como grupos organizados. No es de extrañar, pues, que las incertidumbres proliferen como plagas de insectos.

Y una de las cosas más reveladoras del momento es que hasta aquellos que se muestran como si estuvieran en control de todo, con sólo rascar un poquito en tal sensación imponente se nota que también se hallan invadidos de inseguridades propias de las circunstancias que imperan en todas partes. Esto complica aún más las cosas, porque al ser así se cierran cada vez más las vías razonables para darle pie a esa normalidad que tanto necesitamos y que se nos escapa cada vez con más apremio. De nuevo nos toca formularnos entonces la pregunta del millón: "¿De qué manera y por qué vía podríamos empezar a dirigirnos hacia los tratamientos y las soluciones de la múltiple problemática a la que estamos enfrentados?"

Y de tanto pensarlo se nos va dibujando una respuesta factible: "El primer paso tendría que ser dejar de lado todo extremismo personalizado, luego debería emprenderse un análisis serio y consistente sobre nuestro ayer, nuestro ahora y nuestro mañana, y en seguida se nos haría imperioso poner el entendimiento realista sobre todo pasionismo excluyente". Nada de esto es fácil en sí, y mucho menos cuando hay que asumirlo como una tarea conjunta; pero todo hace ver que en esta coyuntura global y nacional tan concreta e inescapable sólo aplicando tales fórmulas de comprensión y de acción se hace posible incorporarse de veras a la realidad del presente.

Precisamente por las condiciones –positivas y negativas– en las que hoy se encuentra el entorno general, nuestra sociedad salvadoreña, que es parte viva de dicho entorno, como nunca antes lo había sido, ni siquiera a raíz del protagonismo que ganó nuestra guerra interna en el plano internacional, debe moverse sin tardanza ni descuido hacia el logro de los fines mayores en los que tenemos que estar empeñados a fondo; y uno de esos fines prioritarios es la sustentabilidad de nuestro progreso, lo cual no se puede alcanzar si no hay bases estables y saludables en todos los órdenes.

Y aquí hay que enfocarse de manera preponderante en la solidez básica de nuestra situación económica. Los riesgos alarmantes del endeudamiento sin control se nos han venido haciendo más y más preocupantes. La amenaza del impago pende sobre todos nosotros, y eso hay que tratarlo y evitarlo a toda costa, pero con sensatez. El Fondo Monetario Internacional nos lo recuerda de modo constante, y aunque sea una advertencia que disguste debe ser acatada. Eso no es opcional, sino mandatorio.

Para evitar cualquier tipo de deslave en el sistema económico la única fórmula eficaz es la austeridad bien administrada, lo cual es mucho más difícil cuando existe la tentación de quedar bien políticamente por la vía del gasto. Y este es otro punto en el que hay que seguir insistiendo sin cansancio: el orden no se puede dejar al azar de las circunstancias porque al final el que carga con los daños es el supuesto beneficiado.

El pasado no se puede borrar, pero sí se puede y se debe trascender. Esa es la tarea de la evolución positiva, que hay que asegurar como tal día tras día. Las resistencias siempre serán insidiosas e incansables, por lo cual todos y cada uno de nosotros debemos poner lo que nos corresponde para posibilitar el avance.

Todo esto quiere decir que la evolución bien entendida y suficientemente acompañada tiene que estar en el centro de las preocupaciones y de las ocupaciones nacionales de aquí en adelante, sin descanso y, sobre todo, sin retrocesos de ninguna índole.

Entendamos, de una vez por todas, que el progreso es movimiento inteligente, no arrebato sin control. Y desde ahí partamos a diario hacia el futuro.