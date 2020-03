Estado de emergencia debe ser justificado

Todas las personas tenemos derechos en una república democrática. Eso incluye a quienes están siendo señaladas de una posible infracción a la ley, o a quienes han sido procesadas y condenadas por cualquier tipo de delito. Estas personas tienen limitada su libertad debido a que están siendo investigados o cumpliendo una pena, pero mantienen con ellos una serie de derechos de los que no pueden ser despojados: derecho a la presunción de inocencia, para quienes no han sido condenados; derecho a un debido proceso judicial, que incluye el respeto a los derechos de audiencia y defensa; respeto a la dignidad humana, entre otros.

La semana pasada conocimos por vía de la red social Twitter, como ya es lo habitual, una orden emanada por el presidente de la república en la que manifiesta al director de Centros Penales: "decrete emergencia máxima en todos los Centros Penales, todos a encierro total, ni un rayo de sol para nadie, cero visitas, cero actividades, cero patio, cero tiendas, todos en sus celdas, incomunicados, 24/7, hasta nueva orden". Sobre esta medida hay cuestiones jurídicas que analizar.

La Ley Penitenciaria, en su artículo 23, establece las cuatro situaciones por las que los directores de cada centro penal pueden declarar estado de emergencia en el centro bajo su cargo: "en situaciones de fuerza mayor, caso fortuito, actos de indisciplina de los internos y desórdenes colectivos, actos de desestabilización como amotinamientos o motines". Dicha declaratoria habilita para suspender o restringir los derechos, por ejemplo, a realizar un trabajo y a la libertad ambulatoria dentro del centro penal; a obtener información que favorezca su rehabilitación o readaptación; a mantener sus relaciones familiares. Estas restricciones no pueden exceder de quince días.

No vamos a cuestionar los motivos que llevaron a dicha declaratoria, pero sí la forma en la que se realizó. Y en cuestiones legales, las formas importan, pues son la primera barrera para evitar arbitrariedades. De entrada la declaratoria se realiza por el presidente de la república, no por los directores de centros penales, sin considerar las situaciones descritas en el art. 23 LP y sin circunscribir el estado de emergencia a los centros penales donde se originó el problema que adujo el presidente. La medida no puede ser indefinida y debe ser sometida a confirmación de los jueces de vigilancia penitenciaria competentes, cuestión que a la entrega de esta columna no había sido informada.

Es necesario que todos los funcionarios e instituciones públicas cumplan con las funciones que la Constitución y las leyes les han encomendado, sin que se excedan en ellas. El principio de legalidad les ordena a que no hagan más de lo que expresamente dice la ley. El cuestionamiento a la declaratoria de emergencia en ningún momento trata de defender criminales, sino de exigir respeto al Estado de Derecho y que la limitación a los derechos de reclusos se haga conforme a la ley.