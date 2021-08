Estados Unidos advierte otra vez a Bukele y anexos

La vacación recibió a los salvadoreños con la confirmación de que entre su gobierno y el de los Estados Unidos hay una tirantez que no ha bajado de temperatura.

El miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó que su país continuará combatiendo a los "corruptos y antidemocráticos" en el Triángulo Norte y que esto "puede incluir actos de corrupción u obstrucción de procesos o instituciones democráticos, tales como atentar contra la integridad e independencia del sector judicial y los fiscales anticorrupción. A las personas designadas bajo esta política, incluidos los miembros de su familia, se les puede negar una visa".

Como para no dejar ningún claroscuro, sostuvo que la intención norteamericana es enviar un mensaje claro de que aquellos que socavan la democracia o el Estado de derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador no son bienvenidos en Estados Unidos.

La retórica diplomática pues va cobrando más fuerza y severidad. Y aunque en un primer momento, Bukele quiso balancearla con unos mensajes crípticos de aparente coalición con los intereses de la República Popular China en el continente y luego con un contenido con pretensiones morazánicas y una insospechada declaración de soberanía el 1 de mayo frente a staff de esa representación, el régimen se ha quedado con poco o nada que alegar ante el discurso norteamericano.

El golpe en la mesa supuesto por la lista Engel no fue debidamente procesado ni por el Ejecutivo ni por sus satélites del Órgano Legislativo y Judicial. La Fiscalía General de la República demostró rápidamente estar plegada a la agenda del mandatario y descartó de un plumazo retomar las denuncias de corrupción en el gabinete durante la pandemia amén de todo lo relacionado con el caso Alba Petróleos por razones que desde hace unos días son de dominio público.

Mientras, los diputados organizaron unos juicios con fines propagandísticos en los que carean a los que han dado en llamar los acusados de "la otra lista", una réplica infantiloide a lo que la administración Biden declaró a efectos internacionales con la publicación de ese documento: que desde su lectura, el gobierno salvadoreño cuenta con varios delincuentes en posiciones clave.

Dicha secuencia ilustra la incapacidad y la falta de libertad de la administración de Bukele. En lugar de entender que la lista Engel era una puerta para acercarse al gobierno estadounidense, depurar un poco el gabinete y romper con la influencia que algunos grupos de poder, por ejemplo todo lo asociado con Alba Petróleos, tienen en la toma de decisiones y el abordaje de algunas problemáticas, el régimen GANA-Nuevas Ideas actuó con revanchismo en lo doméstico, abulia en lo jurídico y silencio en lo diplomático.

Pero semanas después, cuando queda claro que ninguna otra potencia moverá ficha por El Salvador en lo geopolítico y que las finanzas públicas dependen de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, es incomprensible que Bukele no ceda a las señales que le hacen desde el Norte. ¿O es que el presidente no goza de libertad de acción y afectar los intereses de alguna de esas facciones económicas no es una posibilidad debido a lo que significaron para su ascenso al poder?

En todo caso, no se está atendiendo al beneficio de la población, que si algo no necesita es de medidas que afecten el flujo de remesas, el estatus migratorio o la economía de las familias, todas posibilidades en el actual marco de las relaciones con aquel país.