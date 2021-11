Estados Unidos no cuenta con contraparte en El Salvador

De sus declaraciones se desprende lo que se temía: que las relaciones están deterioradas de manera incomprensible, que el desvarío antidemocrático ha generado estupor en los principales círculos en Washington, que desde la égida norteamericana no se entiende el porqué de la permisividad con la corrupción ni la reticencia de las autoridades judiciales impuestas a cumplir con un tratado de extradición centenario. Su rol de daños en las relaciones entre ambas naciones concluye con la afirmación de que no tienen interlocutor, toda vez que ya no se han reunido con nadie del gobierno desde hace algunas semanas.