Estamos a la expectativa de conocer la forma en que la nueva Administración asumirá sus desafíos

Todas las señales que han venido enviando cada vez más intensivamente tanto el pensar como el sentir de la ciudadanía apuntan al reclamo de más consistencia y más efectividad en el manejo de los asuntos públicos, para que la situación nacional no se siga deteriorando en perjuicio directo de la población y de sus intereses más vitales y sensibles. Esto implica hacer un cambio de prioridades en la activación de dicho manejo: de privilegiar lo que conviene y beneficia a los que están en el ejercicio del poder a darle predominio a todo aquello que se orienta a poner en práctica lo que la gente demanda conforme a sus aspiraciones y a sus derechos. Esta es una corrección fundamental para que el país pueda salir de los atolladeros presentes en ruta hacia sus metas de desarrollo y de prosperidad.

Uno de los mensajes más reveladores que han dejado en las urnas en los tiempos más recientes las decisiones electorales de la ciudadanía es el que se refiere a poner al margen los esquemas ideológicos tradicionales para abrirles las puertas a las visiones que corresponden a la realidad del presente; y esto va dirigido no sólo a las fuerzas políticas que han estado al frente de la gestión gubernamental en las últimas décadas sino que también a aquellos que están emergiendo en el escenario político nacional. Se trata, en verdad, de un mensaje resultante de la misma dinámica evolutiva en la que nos hallamos inmersos.

Lo que los salvadoreños queremos ver y recibir son insumos de vida nueva, que no se queden en los ofrecimientos circunstanciales sino que constituyan auténticas expresiones de oportunidad y de realización. En tal sentido, el que haya una nueva gestión gubernamental que no proviene de los planteamientos ya sobradamente conocidos y probados es un verdadero reto para cambiar de rumbo, tanto programáticamente como pragmáticamente. La gente ya no admite palabras huecas, porque lo que demanda son ejecuciones plenas de contenido; y de seguro desde el primer instante de la gestión que inicia empezará a evaluar la metodología, la pertinencia, la viabilidad y en especial el resultado concreto de lo que se hace.

Se nos viene, pues, un decisivo período de prueba en el que todos los actores nacionales estarán ante el ojo público, que se ha vuelto escrutador como nunca antes. La situación debe ser asumida, entonces, con la máxima responsabilidad y con el más definido empeño, porque el que se descuide o se desvíe al respecto pagará serias consecuencias, sea quien fuere. La ciudadanía salvadoreña ha dejado de ser complaciente y mucho menos consentidora: hoy el pueblo asume su condición de representado exigiéndoles a sus representantes que honren la representación. Y es que la lógica evolutiva está tomando cada vez más cuerpo.

Tanto a los que ejercerán el Gobierno como a los que estarán en la oposición les toca demostrar que asumen el respectivo encargo ciudadano con inteligencia, con sensatez y con creatividad. Las conflictividades usuales deben quedar fuera del juego.

Esta es la hora en que hay que demostrar que se comprende a cabalidad lo que el proceso demanda, en función de los intereses generales. El que no lo entienda así acabará perdiendo todas las oportunidades disponibles.