Se ha vuelto lugar común afirmar que estamos "en guerra contra el covid-19" y como todo lugar común, por su mecánica repetición no permite analizar su significado.

En primer lugar hay que contestar: ¿Es realmente en guerra? La guerra es un invento de los seres humanos para destruir seres humanos; este virus no es un ser humano, ni siquiera un animal, es un fragmento de ADN, que ocupa el nivel más bajo de la escala de la vida vegetal; sin embargo, se parece a la guerra tanto en su carácter destructivo como en su contexto, pues ambos, la guerra y el virus, solo pueden operar en el contexto de las relaciones sociales, fuera de él es inofensivo y por siglos ha convivido pacíficamente con los animales. Esto igualmente nos sucede a los humanos, portamos miles y miles de microbios en nuestro cuerpo y solo algunos pocos nos enferman y matan, la gran mayoría son inocuos y muchos de ellos altamente útiles para mantenernos sanos. En conclusión: No estamos en guerra, cuando lo decimos estamos recurriendo no a una realidad sino a una metáfora.

Sabiendo que es una metáfora, vale preguntarse ¿hasta qué punto es cercana a la guerra de verdad? Solo señalaré un par de diferencias; la guerra real tiene reglas muy claras y aunque no siempre las cumplen los beligerantes, existe un derecho internacional que rige los conflictos armados; al contrario, el virus que padecemos no tiene reglas, su prolífica reproducción es indiscriminada; una regla fundamental de la guerra es no involucrar en el combate a los civiles y respetar su vida, el coronavirus no respeta ni edades, ni uniformes, ni clases sociales, sencillamente ataca ciegamente a cuanto ser humano encuentra. Otra básica ley de la guerra es tratar de reducir al máximo sus bajas y de inferir el mayor número de ellas al contrincante, el virus es todo lo contrario, para atacar a un ser humano se reproduce por millones.

Una característica de la guerra humana es que tiene conciencia de lo que está haciendo: tiene una estrategia diseñada por seres humanos especializados en el tema, un aparato burocrático (Ministerio de la Defensa, antes llamado Ministerio de Guerra) a veces el más grande del Estado, cada año se lleva una buena tajada del presupuesto nacional y es responsable de muchos de los más grandes inventos de la humanidad, por ejemplo el internet. Todo este aparato no existe en el caso del virus, sus ataques a los seres humanos se acercan más a la situación de un fanático extremista y su "guerra" es de kamikazes.

De igual manera, en la guerra humana, el bando que es agredido necesita en su defensa una larga y compleja, así como le es indispensable la unidad y colaboración de todos sus habitantes que le permitan rechazar efectivamente al agresor. En la preparación del mundo y nuestro país frente a la presente agresión letal del virus ha predominado la ausencia de programa y predominado la improvisación; pareciera que nos preparábamos para la rendición: los cortes, desde EUA, pasando por España hasta llegar a nuestro país, de los presupuestos para la sanidad pública y la investigación epidemiológica, así como los magros salarios a todos los involucrados en el sector salud, que contrastan con los generosos a los políticos y a los asesores publicitarios del gobierno; las actitudes confrontativas, excluyentes y prepotentes del gobierno que prefiere inculcar miedo al pueblo y depender del ejército y la policía para mantener a la gente en casa, son indicadores de nuestra debilidad.

Que es necesaria la cuarentena nadie puede negarlo, pero si esta se usa, para aplicarla a todos menos a los jefazos del gobierno, para propaganda de lo "eficiente" que es el gobierno y lo necesario que voten por el gobierno el próximo año, es claro que no estamos construyendo una defensa efectiva sino de derrota.