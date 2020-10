Estamos en la era en que los descubrimientos se han vuelto cotidianos y van de un lado a otro del mapamundi sin cesar

Hoy es 10 de octubre, vísperas de una de las fechas emblemáticas en el devenir histórico de la Humanidad, porque fue el día 12 de octubre del año 1492 cuando las primeras naves europeas identificables avistaron las costas de lo que inmediatamente después sería América, el Nuevo Continente. Aquel era tiempo de descubrimientos geográficos, porque el mundo estaba en vías de conocerse en clave geográfica, y en ese plano había infinidad de cosas por revelar. Cristóbal Colón sería el principal abanderado de aquel momento, y su hazaña legendaria marcaría la historia con signos imborrables. En el instante en que los inesperados visitantes pusieron los pies sobre la arena después de su inquietante viaje hacia lo desconocido, se abrió un capítulo insospechado en el destino de la humanidad. Esto hace ya bastantes siglos, y desde esa perspectiva es posible imaginar al menos intuitivamente lo que viene, si hoy cada minuto puede pasar algo nuevo, y con frecuencia las novedades parecen saltos en el superpoblado vacío.

Una de las características más notorias del momento que se vive es precisamente que cualquier cosa puede pasar, y tiende a verse como natural, aunque haya sido lo menos previsible. Y el ejemplo más vivo del momento es la crisis pandémica provocada por el coronavirus. Ante algo así, no cabe duda de que se ha abierto un nuevo capítulo de descubrimientos, que se están multiplicando de manera creciente. Esto es al mismo tiempo estimulante y desafiante, y no es casual entonces que el mundo entero esté en ascuas, precisamente porque "cualquier cosa puede pasar". Y en este punto, el tema de las vacunas para prevenir el coronavirus se halla en primera línea, desatando otras incertidumbres, que van de arriba hacia abajo, desde los espacios diz que privilegiados de la Casa Blanca en Washington, D. C. hasta los cantones más remotos de un país como el nuestro. Y todo esto hay que valorarlo en lo que significa.

Antes, el tiempo lo medíamos por siglos; hoy, lo medimos por minutos. Pero bien vistas las cosas, si bien ahora pudiera parecer que tenemos mucho menos tiempo disponible para realizar nuestra misión en esta esfera planetaria, en verdad las disponibilidades temporales con que ahora contamos son más amplias que nunca. Para empezar, tenemos a la mano un juego de realidades que en cualquier otro momento hubieran sido inimaginables. El mayor problema para los que nos movemos en la atmósfera actual consiste en que el tiempo se nos va de las manos, como si fuera sustancia escurridiza. Y la inteligencia aplicable en estas circunstancias estriba en visualizar cada minuto, no con angustia ni con desprendimiento, sino en clave de permanencia, como debe ser. Cada minuto es una prueba regida por la conciencia, no por el calendario.

La coyuntura presente nos invita de manera apremiante a descubrir que todos estamos envueltos en la misma tarea humanística, a partir de un criterio que no tiene precedentes: esa igualdad que no funciona, ya desembozadamente, como expresión teórica sino como manifestación práctica de lo que es el quehacer humano en su forma espontánea y natural. Los seres humanos estamos descubriendo nuestra condición originaria, que consiste en estar aquí, desenvolviéndonos como sujetos de una identidad que tiene que ver con todo lo que nos rodea, y por consiguiente nos representa hasta en los detalles existenciales más expresivos. No se trata, pues, de organizar la convivencia como si fuera un esquema preconcebido, sino de promover la humanización de la cotidianidad como lo que verdaderamente es: una experiencia que nos habilita para reconocernos como sujetos en todas las dimensiones del término.

Antes se decía que "todos los caminos llevan a Roma", y hoy, dadas las condiciones del mundo actual, habría que animarse a decir que "todos los caminos están en Roma", porque la experiencia que se da en el día a día de la convivencia humana lo va resumiendo todo, y cada vez más, en un intercambio constante, que ya no queda limitado por los antiguos distanciamientos que parecían infranqueables. Vemos, para el caso, cómo las diferencias tienden a disolverse, cómo las fronteras cada vez son menos identificables, cómo las barreras tienden a desaparecer... Y todo ello va constituyendo un diferente escenario de vida, que es en sí un descubrimiento constante, que ya ni siquiera puede ser fácilmente dramatizable, porque es la expresión de la nueva naturalidad en la que el progreso se manifiesta como nunca antes en el devenir histórico. Este es el verdadero cambio que presenta la vida de nuestros días, y reconocerlo así constituye el renovado y revitalizado rostro de la evolución en marcha...