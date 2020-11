Estamos en una etapa repentina en la que todo puede pasar y en la que todo puede dejar de pasar sin previo aviso

degalindo@laprensagrafica.com

Columnista de

LA PRENSA GRÁFICA

En abierto contraste con lo que solía pasar hasta hace muy poco en nuestro ambiente, lo común ahora es que lo que impere sea una relatividad de nuevo tipo, como si los controles estuvieran dejando constantemente de imponerse, o al menos al estilo que se conocía de manera tradicional. Si algo se ha empezado a dejar sentir en estos años es que cualquier cosa pueda pasar, y esto indica que aquellos viejos esquemas rígidos han dejado de tener su validez más reciente es la tendencia a mover voluntades en forma constante y fluyente, tal si estuviéramos funcionando de manera espontánea e imprevisible, lo cual hace que cualquier previsible, para ubicarnos en este espacio en el que se abren horizontes de todo estilo; y esto tanto en los ámbitos más abiertos a las novedades como en los espacios que insisten en continuar encerrados en los viejos esquemas. Lo anterior nos pone a la mano dimensiones que, específicamente en nuestro caso, traen consigo progresivas expresiones novedosas.

Lo que ocurre en El Salvador y lo que ocurre en Estados Unidos presentan, insospechadamente, similitudes que nadie podría haber sospechado, porque parecíamos no tener de fondo nada en común, como si viviéramos en universos totalmente ajenos entre sí, cuando de pronto los hechos muestran similitudes insólitas. Hoy, entre Estados Unidos y El Salvador hay una especie de armonía propia del momento actual en evolución, y esto se grafica con toda elocuencia, hasta de manera anecdótica, como se manifiesta en el hecho de que se den condiciones cada vez más propicias para promover lo inesperado, aquí y allá.

Nunca se había vivido en el mundo un estado de cosas como el que se mueve ahora mismo por doquier. Es como si nos tocara encarar una serie de proyecciones abiertas cuyas movilizaciones estuvieran puestas en perspectiva, dándonos a todos beneficios factibles, y al mismo tiempo poniéndonos desafíos que tienen su correspondiente magnitud, en el tiempo y en el espacio. No cabe duda de que debemos configurar, a partir de lo que la realidad nos está haciendo vivir como experiencia cotidiana, una nueva responsabilidad concordante con las demandas actuales, en razón y en función del lo que nos va trayendo el día a día.

En verdad, en la era moderna nunca se había vivido un acaecer de las dimensiones del actual, que hubiera puesto prácticamente a la humanidad ante sus propias imágenes más actuales. Y esto, en una zona y para sobre todo en un país como el nuestro, nos abre oportunidades de automotivación y de autorrealización que trascienden los horizontes visibles en perspectiva. Este es un ejercicio vinculante con todas las áreas que en este momento se proyectan hacia adelante y hacia más allá, tal como ahora se estila. Tendríamos que tomar conciencia directamente cotidiana de que los salvadoreños somos en las presentes circunstancias sujetos de actualidad como no lo habíamos sido nunca antes, y por las muestras que se dan lo seremos de aquí en adelante, para lo cual tenemos que prepararnos hasta las últimas consecuencias y en todos los aspectos de la vida nacional, con sus derivaciones internacionales.

Los connacionales estamos, hoy, pues, abocados a una prueba de consistencia histórica, que está por encima de las previsiones acostumbradas. El reto, en el momento actual y con miras hacia todo lo que viene, pone a nuestro país de cara a su propia identidad, como nunca antes en todo el tiempo transcurrido desde que tenemos memoria. Debemos preguntarnos, pues, qué significa todo esto en esencia, y la respuesta que resulte de tal cuestionamiento tiene que ser la hoja de ruta que guíe nuestro avance de aquí en adelante, para que no haya por dónde perderse en los avances que se avecinen, y que hay que ir construyendo en el transcurso de la evolución, teniendo siempre en cuenta que no hay que despistarse ni un solo minuto, para que el tiempo, sobre todo ahora, no vaya a ganarnos la delantera en ningún sentido.