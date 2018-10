Estamos experimentando en carne propia los diversos desafíos del fenómeno global de nuestro tiempo, y hay que asumirlo como una gran oportunidad

Se ha dicho siempre que "más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer", pero lo que los humanos tenemos que encarar desde el principio hasta el fin de la vida es la inevitabilidad del cambio constante, que se da en todos los ámbitos y niveles de la realidad, desde la más íntima hasta la más impersonal. Y es que, sin ningún género de duda, somos seres en proceso, y tal condición no puede ser evadida por nadie, pese a que con gran frecuencia las circunstancias internas o externas se conviertan en factores paralizantes o distorsionadores de los dinamismos evolutivos naturales. El mundo vivo es, en verdad, un mosaico en el que los avances, los estancamientos y los retrocesos coexisten constantemente, y por ello es tan difícil establecer rutas de progreso lineal, aunque la política sea tan adicta a presentarse como conductora infalible al respecto. Hoy, "lo viejo conocido" está en creciente crisis de credibilidad; y "lo nuevo por conocer" se presenta envuelto en un torbellino de incertidumbres. No es raro que haya tanto desconcierto.

La dinámica globalizadora de nuestros días es, en realidad, un cúmulo de desafíos de índoles variadas, que se montan en la alucinante expansión de las comunicaciones virtuales para estar presentes a cada instante en todas partes. Esto nadie puede evitarlo, y además pretender hacerlo sería un esfuerzo inútil y frustrante. Estamos en la era global, y los efectos de ello no reconocen fronteras: van desde las más remotas aldeas hasta las concentraciones urbanas más sofisticadas. ¿A qué nos está invitando, entonces, este fenómeno en el que inevitablemente nos encontramos inmersos? Pues sin duda a asumir el rol de copartícipes, sean cuales fueren nuestra ubicación y nuestra condición. Al ser así, los desafíos están llegando a diario a tocar las puertas de cada quien, y responder al llamado se vuelve cada vez menos opcional. Esto puede parecer una visión poco realista, pero hay que entender que el realismo también evoluciona.

Cuando se hace un recuento –que nunca podrá ser exhaustivo– de esos desafíos que se están presentando por doquier, lo que resalta en primer lugar es la transversalidad de los mismos. Antes se creía, de manera enfática, que había problemas propios del llamado Primer Mundo, del Segundo Mundo, del Tercer Mundo y del Cuarto Mundo, según las cuadriculaciones de la era bipolar. Ahora lo que se hace patente es que nadie está blindado frente a los problemas, y que estos aparecen como si los repartiera el viento, lo cual ha venido a desconcertar a medio mundo. Las recetas y los remedios tienen también que volverse transversales, y en tanto esto no se asuma de modo sincero y consistente continuaremos todos reunidos en el penumbroso salón de lo imprevisible. Sepámoslo para no estar moviéndonos en el vacío.

Nuestro país no escapa, ni podría escapar, a este juego de incertidumbres que está en la primera plana del acontecer actual. Tenemos incertidumbres sociales y económicas acumuladas desde hace largo tiempo, y que se han venido incrementando por la falta de enfoques y de tratamientos que correspondan a lo que la realidad demanda con tanta elocuencia insoslayable; y hoy estamos envueltos en una incertidumbre política que no se había visto en el ambiente. El hecho no es casual ni improvisado: resulta de las reiteradas faltas de responsabilidad de las fuerzas políticas establecidas frente a lo que la ciudadanía viene demandando y reclamando con creciente apremio. Esas demandas y esos reclamos han adquirido preeminencia como elemento electoral.

Era esperable, pues, que esta contienda electoral en la se definirá la conducción ejecutiva del país tuviera perfiles de nuevo estilo. Y aunque estamos a muy poco tiempo para que se defina la voluntad popular en las urnas, sería muy positivo que las fuerzas partidarias y sus representantes en la competencia hicieran un giro renovador en sus planteamientos electorales: de las promesas lanzadas al aire a los compromisos con fecha y sustento. "Las palabras se las lleva el viento", dice la sabiduría popular; y esto lo sabe por vivencia reiterada el ciudadano común, que es el que decide. Moraleja: si sólo hay palabras, el viento va a ser el gran elector.

Lo que no hay que perder es la perspectiva positiva. En realidad, estamos ante una oportunidad sin precedentes para empezar a hacer bien las cosas. Que los partidos y sus candidatos, así como la ciudadanía, entren en razón; y no en razón abstracta sino en razón pragmática. Si seguimos "comprando neuras", "trasegando obsesiones", "reivindicando fanatismos" y "reconstruyendo trincheras" vamos a continuar en el pantano, cada vez más hundidos en él. Asumámonos como seres de este tiempo, con todas las responsabilidades y oportunidades que eso implica.