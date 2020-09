¿Estamos listos para la "nueva normalidad"?

Hemos aprendido que cuarentena no necesariamente significa cuarenta. Convertimos nuestras casas en oficina, escuela, gimnasio y hasta peluquería. Aprendimos a pagar los recibos de agua, luz y teléfono en la banca electrónica. Cambiamos nuestras marcas tradicionales por marcas desconocidas, por precio o escasez. Nos volvimos cuidadosos con nuestros gastos, priorizando nuestras compras en las de primera necesidad, de segunda necesidad, de tercera, de cuarta y hasta de quinta. Descubrimos el Zoom, el Teams, el Google Meet, el Google Classroom y otros más. Hemos experimentado todo tipo de sentimientos: temor, empatía, solidaridad, optimismo, pesimismo, compasión, tristeza, angustia, felicidad. Quedó totalmente claro que cuando los consumidores se tienen que "esconder" en sus casas, la economía se ve afectada porque no hay quien compre los productos o servicios. Conocimos nuevos términos como "distanciamiento social" y "protocolo de bioseguridad". Tuvimos que acostumbrarnos a nuevas formas de comprar como el servicio a domicilio o "delivery", compras online o e-commerce y hasta por WhatsApp. Incluso muchos descubrimos que las redes sociales no son solo para comunicarnos o informarnos, sino también para comprar y vender. ¡Vaya forma de cambiar nuestras vidas! ¡Vaya forma de adaptarnos!

Después de todo esto, ya no podremos ser los mismos. Pero ahora viene la siguiente etapa, regresar a la vida normal, la que están llamando "nueva normalidad", yo pienso que es más que eso, es un nuevo mundo que no conocemos porque el factor común en casi todo es la incertidumbre. ¿Cuáles de nuestros nuevos comportamientos se mantendrán? ¿Cuáles tendremos que volver a ajustar? La realidad es que nos tenemos que preparar, para no sabemos qué. Tenemos más preguntas que respuestas.

Pensemos por ejemplo en el mundo del trabajo. Para empezar sabemos que se han perdido bastantes puestos de trabajo y por lo tanto serán muchos los que tendrán que empezar a buscar un nuevo empleo y es aquí donde surge la inquietud, de si sus "competencias" actuales serán adecuadas para que esta tarea no les resulte difícil. Otros se quedarán en el esquema "home office" y con esto tendrán que acostumbrarse a una nueva dinámica personal, en todo sentido, hasta en la forma de vestirse en su día a día. Otros regresarán a sus oficinas, pero con miedo, desconfianza, alejados y aquí también la dinámica será diferente. Incluso, habrá muchos que decidirán quedarse como profesionales independientes o emprender un negocio.

El mundo de la educación será igualmente diferente. Los niños se mantendrán recibiendo clases en línea en sus casas. Si los padres van a tener que salir a trabajar ¿quién los ayudará a conectarse y a resolver los problemas técnicos que siempre se presentan y se asegurará que reciban sus clases? ¿Habrá en algún momento una evaluación de la calidad de la educación en esta nueva modalidad, para luego llenar los vacíos que pudieran generarse? Y lo que es aún más importante ¿se cuestionarán objetiva y estratégicamente nuestros modelos de educación, para determinar si realmente responden a las necesidades de este nuevo mundo? Además del coeficiente intelectual, se tendrá ya que empezar a considerar el coeficiente digital y esto aplica para niños y adultos.

El mundo del comercio de productos y servicios en general indudablemente requerirá nuevos modelos de negocio, porque, como ya vimos, los consumidores han cambiado sus contextos, comportamientos y referencias de valor. Por razones de espacio no puedo ampliar este tema, pero las empresas deberán incluirlo entre sus máximas prioridades.

Termino con un pensamiento que se ha convertido en mi favorito. "Pensé que 2020 sería el año en el que conseguiría todo lo que quiero. Ahora sé que 2020 será el año en el que aprendí a valorar todo lo que tengo".