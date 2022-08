Estamos en el año 2022 y la sociedad sigue enfrentándose a grandes obstáculos para lograr el objetivo de justicia e igualdad por medio de la inclusión y poner en marcha esfuerzos y prácticas a través de los cuales los individuos sean socialmente aceptados, bienvenidos o tratados como iguales a pesar de sus diferencias. Se han realizado importantes esfuerzos en torno a la inclusión de grupos étnicos, género, comunidades LGTBQI+, entre otros. Sin embargo, los esfuerzos en torno a la inclusión de personas con discapacidad son incipientes.

Al hablar de inclusión, tenemos que considerar la exclusión. Se suele pensar que la exclusión está siempre ligada al mayor o menor desarrollo de un país. No necesariamente es una cuestión de riqueza, desarrollo económico o social. Incluso, en países desarrollados, las personas con discapacidad tienen mayores desventajas académicas y laborales, comparado con las personas sin discapacidad. En general, la sociedad les reduce sus oportunidades de progresar. De alguna u otra manera, estamos mentalizados a que una persona que padece de una discapacidad es “menos capaz” que una persona sin discapacidad o que simplemente “no pueden”. Esta exclusión está directamente ligada a la falta de conocimiento, falta de consciencia y empatía hacia estas personas.

En los últimos años, se han visto mayores esfuerzos dirigidos a la inclusión de personas con discapacidad; sobre todo en los países desarrollados. Al hablar de los países en vías de desarrollo, no obstante, todavía hay mucho trabajo por hacer. Es crucial concientizar a la población sobre la necesidad de “inclusión” de estas personas y generar un cambio de actitud; especialmente, en las nuevas generaciones a las cuales se necesita concientizar a partir de las emociones y de las leyes establecidas que raramente se conocen o se cumplen.

Aunque existen leyes y esfuerzos incipientes y parezca un tema poco importante. Considero que este problema y comportamiento debe ser tratado desde su raíz. Está bien que se intente promover el cambio en la gente mayor, pues son los que dan el ejemplo a jóvenes y niños. Sin embargo, considero que es necesario educar y concientizar a la población desde temprana edad.

He sido testigo de una joven que, tras haber sufrido un trauma cerebral severo, se vieron impactadas sus habilidades motoras afectando su habla y motricidad fina. Cuando quiso proseguir con sus estudios, las instituciones educativas la rechazaron por no contar con las herramientas necesarias para “incluirla” y adaptarse a su condición. Igualmente, he conocido jóvenes que son expulsados de centros educativos, ya que los profesores no están preparados para manejar jóvenes con déficit atencional.

Las personas con alguna discapacidad pueden y quieren tener la oportunidad de aprender, de superarse y lo que requieren es que se les “incluya” desarrollando adaptaciones y adecuaciones apropiadas para garantizar que su aprendizaje sea equivalente al de todos. Mientras no cambiemos la situación actual y se incorporen las debidas soluciones, no podemos hablar que hay una verdadera “inclusión” de estas personas.

Esta situación de “exclusión” aplica a otros ámbitos como el laboral, el profesional y el social. ¿Cuántas personas son rechazadas al aplicar a un trabajo por tener una discapacidad? Igualmente, ¿Cuántos jóvenes se ven relegados porque la sociedad no sabe como socializar e incluir a estas personas? ¿Quién dice que una persona con discapacidad NO puede aprender, socializar o trabajar? Se vuelve necesario cambiar esa creencia y demostrar que, si bien una persona en sillas de ruedas no pudiera ser agente de seguridad, puede realizar labores administrativas u otro tipo de actividades productivas. Cambiar esta creencia requiere reeducar a la sociedad para tomar conciencia, abrir nuestra mente y crear las mismas oportunidades para estas personas. Si logramos entonces estaríamos hablando de “inclusión”.

Todos tenemos derecho a ser incluidos y tener las mismas oportunidades. Nuestra sociedad debe comprender que no cumplir con las responsabilidades o trabajar de la misma manera que los demás, no significa que es incapaz de cumplir con ellas. Una persona con discapacidad puede hacer las cosas, pero de diferente manera, a su manera.

Esta indiferencia y desigualdad existente en torno a las personas con discapacidad, son las razones que me han motivado a desarrollar mi tesis de graduación sobre este tema. Mi objetivo es evaluar que necesidades hay que abordar, para luego crear conciencia sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el ambiente educativo en El Salvador y a la vez sensibilizar a la juventud para provocar un cambio de actitud al interactuar y relacionarse con estas personas.

¿Y tú, qué opinas? ¡Ayúdame a responder esta encuesta con total honestidad, con el corazón en la mano y compárteme tu opinión!