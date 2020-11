Estamos necesitando mentes visionarias

Estoy actualmente colaborando con una importante empresa local en un proceso de transformación empresarial, que me tiene muy entusiasmada, pues por el contexto en el que se me ha presentado siento que es una maravillosa aventura profesional.

Siempre este tipo de experiencias ofrecen importantes aprendizajes, pero lo más interesante es que me está permitiendo reflexionar de una forma amplia y profunda sobre la situación actual y los grandes desafíos que todos debemos enfrentar, que nos exigen ser visionarios. Según el sitio de internet definición.de: “Visionario es un adjetivo que suele emplearse para calificar a la persona que, gracias a su creatividad, su imaginación o sus conocimientos, logra prever qué ocurrirá en el futuro”.

Para comprender mejor este tipo de temas, a mí me gusta revisar los casos reales, es decir, las mentes visionarias que existen o han existido en la vida real; y en este sentido, uno de los mejores referentes resulta ser Steve Jobs, el hombre que solo hizo un semestre de universidad, pero que a los 19 años fundó junto a Steve Wozniak la empresa que llamaron Apple Computer Company, que crearía un mercado completamente nuevo, el de las computadoras personales, que actualmente vale miles de millones de dólares.

La biografía de Steve Jobs registra diferentes historias de éxitos y también fracasos, pero quizás lo que ha marcado un antes y un después es el lanzamiento del iPhone en 2007, que realmente logró revolucionar el mercado de los teléfonos móviles. Y es que cuando una marca logra hacer de cada lanzamiento un acontecimiento, en el que los clientes pasan horas en las largas filas para poder entrar a la tienda a comprar el nuevo producto, el cual no es barato, es porque algo está haciendo mejor que los demás.

La forma en que Steve Jobs lograba ser exitoso no es un secreto, todos podemos inspirarnos en él. La revista Estrategia y Negocios, en su sitio de internet, publica “Las 10 claves de éxito de Steve Jobs”.

1. Perfeccionismo. Muchos profesionales declaran ser perfeccionistas, pero Jobs rayaba en lo obsesivo.

2. Mente fría. Jobs descartó algunos de los productos que creó porque no les veía futuro.

3. Seleccionar a los mejores. El creador del iPhone siempre se preocupó de elegir a los mejores ejecutivos para que se encargaran de la ejecución de sus proyectos.

4. Equipos pequeños. La obsesión de Jobs se traducía también en la cantidad de colaboradores. Estos grupos debían ser exactos, es decir, 50, 60 o 100, ya que no podía aprenderse más nombres de sus empleados.

5. No basarse solo en los estudios de mercado. Jobs no creía en estos estudios, decía: “la gente no sabe lo que quiere hasta que uno se lo muestra”, por eso, el cofundador de la empresa de la manzana probaba sus propios productos antes de lanzarlos al mercado.

6. Estudiar los temas. Antes de estrenar un producto, Steve Jobs estudiaba muy bien los folletos comerciales de Apple.

7. Simplificar. Los diseños de Apple se basan en la simplificación, por eso, Steve Jobs nunca quiso colocar numerosos botones en el iPod. De ahí surgió la función de desplazamiento.

8. Perfeccionamiento de los prototipos. Como ya es sabido, el cofundador de Apple se preocupaba del más mínimo detalle.

9. Carisma. Solo con su entusiasmo, Steve Jobs lograba motivar a sus empleados a que trabajaran más de lo permitido, pero lo hacían felices.

10. Cuidar los secreto. Los empleados de Jobs saben guardar información privilegiada. Incluso, la empresa está organizada en compartimentos cerrados para que ninguno de sus empleados sepa más de lo necesario.

El gran visionario de la era digital murió prematuramente en 2011, me quedo con su frase: “Ni siquiera la gente que quiere ir al cielo quiere morir para llegar ahí”.