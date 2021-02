¿Están los futuros docentes listos para enfrentar la realidad de las aulas?

Los nuevos tiempos exigen un rediseño de la educación no solo para los estudiantes de las escuelas, sino también para los futuros docentes que se encuentran en su proceso de formación en Instituciones de Educación Superior (IES), las cuales tienen una gran responsabilidad en la preparación de profesores aptos para enfrentar y dar respuesta a los desafíos de la realidad educativa actual. Esto requiere de programas de formación docente que produzcan maestros con fuertes conocimientos técnicos y prácticos sobre la materia en la que se especializan, pedagogía y tecnologías educativas.

Desafortunadamente, la formación de maestros en países latinoamericanos es caracterizada por ser idealista y teórica, prestándole poca atención a las habilidades y técnicas necesarias para ser maestros efectivos en nuestros contextos (Bruns & Luque, 2015). Aunque las IES salvadoreñas incluyen un componente de prácticas en escuelas como parte de la malla curricular de los futuros docentes, la cantidad y la calidad de estas debe ser repensada. En este sentido, es importante crear una relación más estrecha entre todos los elementos teóricos de la formación docente y las prácticas en las escuelas, fomentando la reflexión continua a través de la retroalimentación de calidad por maestros expertos.

De manera similar, es necesario ajustar los contenidos que se enseñan en las universidades a la nueva realidad educativa, la cual demanda diversificación y flexibilidad en la evaluación de los aprendizajes, capacidad investigativa para comprender los problemas del aula, habilidades para la creación y reproducción de materiales audiovisuales que prueben ser efectivos y sólido manejo de metodologías para formatos presenciales, virtuales y bimodales de clases. Esto se convierte en un reto para muchas IES, especialmente porque los estudios sugieren que muchos de los formadores de docentes en El Salvador carecen de estas destrezas (González & Avelar, 2019). Cabe destacar que hay algunas excepciones, puesto que, durante mi formación como maestro, por ejemplo, algunos de mis catedráticos influyeron positivamente en la manera en que enseño.

Una de las medidas tomadas por el Ministerio de Educación para intentar asegurar una adecuada formación de maestros es la "Evaluación de las Competencias Académicas y Pedagógicas" (ECAP), la cual es realizada por los estudiantes de profesorados una vez finalizan sus programas de estudios. Con esta prueba se pretende evaluar los conocimientos adquiridos durante su formación como maestros. Si bien la ECAP es una medida que empuja a los estudiantes de profesorado y a las IES a mejorar sus procesos educativos, una prueba escrita no es un indicador suficiente para determinar la calidad de docentes que se gradúan de la carrera –como es evidenciado en los resultados históricos de la prueba PAES. En este marco, es imperante realizar una evaluación más íntegra, que incluya componentes prácticos y que permitan obtener al futuro docente una retroalimentación completa de su desempeño como maestro.

Mejorar la calidad de la formación docente exige apoyo técnico y supervisión del MINED para asegurar que la preparación de los maestros vaya de acuerdo con los objetivos de la educación nacional y puedan dar respuesta a los problemas educativos y sociales del país, los cuales han sido agravados por la pandemia. Aplaudo los esfuerzos realizados hasta el momento para resolver esta situación; sin embargo, para dar una solución definitiva a largo plazo, debemos atacar el problema de raíz, para lo cual la formación de docentes debe ser rediseñada.

