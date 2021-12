Este 2022 seamos mejores personas

No puedo evitar decir lo mismo que se escucha ahora por todos lados, "qué increíble, cómo ha pasado de rápido el año" y es que es cierto, parece que el tiempo vuela. Empezamos 2021 tratando de recuperarnos de un año que no nos trató nada bien y ahora ya estamos a punto de "estrenar" otro.

Siempre en esta época recuerdo aquella historieta en la que Manolito le dice a Mafalda: "la gente espera que este año que viene sea mejor que el anterior" y Mafalda muy inteligentemente le responde: "apostaría que por su parte este año que empieza esperaría que lo que sea mejor sea la gente". Me encanta porque, ahora más que nunca, que vivimos en esta incertidumbre, no podemos saber lo que nos espera, pero sí podemos decidir ser mejores personas.

En abril de 2020 escribí: "En mi opinión, el verdadero Día 1 será cuando ya todos estemos vacunados y desaparezca el temor de ‘contagiarnos’, pues esto es en realidad lo que nos tiene encerrados y llenos de rigurosas medidas de higiene. Esto será dentro de un año o dos, no sabemos, pero hasta que suceda tendremos que enfrentar varias etapas, siendo la primera la flexibilización de la cuarentena domiciliar que permitirá iniciar la apertura de la economía con el inicio de actividades de algunas empresas, no sabemos cuáles. Y así sucesivamente hasta que, en algún momento, todas las empresas, las que queden, estén funcionando, obviamente con los respectivos protocolos de seguridad. Tengo que controlar la tentación de decir ‘hasta que todo regrese a la normalidad’, porque si de algo puedo estar segura en medio de toda esta incertidumbre es de que eso no será posible, la vida no podrá ser como antes, nosotros no podremos ser los de antes, aquí indudablemente habrá un antes y un después".

Y aquí estoy con tres dosis de vacuna y el temor de contagiarme no ha desaparecido, sigo usando mascarilla, aplicándome alcohol gel en las manos repetidas veces en el día y tratando de salir solo lo estrictamente necesario. Y sin ánimo de ser pesimista sino más bien realista, no creo que esto cambiará el próximo año, porque ya anda por ahí la variante Ómicron e incluso leí que algunos países europeos ya están tomando nuevamente medidas de confinamiento y que en Estados Unidos ya hubo una persona fallecida por esta variante.

Por lo tanto, lo mejor será estar preparados mentalmente para lo que pueda suceder y hacerle caso a Mafalda, siendo mejores personas. ¿Pero qué significa ser una mejor persona? Son muchas las características que la definen, pero considero que las más importantes son: la gratitud, el optimismo, la generosidad, la empatía, la pasión, la responsabilidad y la lealtad.

Me gusta mucho lo que al respecto escribe Miguel Ayuso, en confidencial.com: La vida es un continuo ejercicio de superación. Todos queremos alcanzar la máxima felicidad posible, y sabemos que esta pasa por lograr ser mejores personas, pero solemos fallar al enfocar nuestras decisiones vitales. En general, las personas no actúan de forma injusta –o directamente mala– con sus congéneres de forma consciente: lo hacen porque creen que están haciendo lo correcto, aunque no lo sea, o porque no han valorado las consecuencias que sus decisiones tienen sobre otras personas.

Termino con esta poderosa frase de Miguel: "Nunca seremos felices si no logramos antes ser mejores personas". Les deseo un 2022 lleno de cosas buenas y valentía para enfrentar las no tan buenas.