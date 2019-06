Este día toma posesión el nuevo Presidente de la República, lo cual trae no sólo invocaciones para el futuro sino también evocaciones del pasado

Yo soy adicto a la recordación, y por eso este día vuelven a visitarme imágenes de una Toma de Posesión Presidencial que ocurrió allá en las remotidades del inicio de la sexta década del pasado siglo, concretamente en septiembre de 1950. Era el jueves 14 de dicho mes, y ese día, a partir de las 8 de la mañana, tuvo lugar una doble ceremonia en el Estadio Nacional de San Salvador: la Jura solemne de la nueva Constitución de la República, que fue formalizada el 7 de dicho mes, y la toma de posesión del Coronel Óscar Osorio como Presidente de la República. Osorio había sido miembro del Consejo de Gobierno Revolucionario que entró en funciones el 14 de diciembre de 1948, al derrocar al General Castaneda Castro, quien intentaba perpetuarse en el poder al estilo del General Hernández Martínez.

El doctor Reynaldo Galindo Pohl, doctor in fieri en Jurisprudencia y Ciencias Sociales por aquellos entonces y con tan sólo 30 años de edad, también fue miembro de dicho Consejo, hasta que pasó a presidir la Asamblea Constituyente como Presidente de la misma, y de la cual surgió la Constitución de avanzada que se juraba aquel día. Yo tenía 5 años de vida en 1948, y como mi madre era la única hermana de Galindo Pohl tuve la curiosa suerte de frecuentar los pasillos, las escaleras y las estancias de Casa Presidencial, entonces frente al Cuartel El Zapote, en San Jacinto. Los miembros del Consejo –Osorio, Galindo Pohl, Costa y Bolaños– vivían en dicha Casa, y ahí los vi muchas veces. Algunos me saludaban con una palmada, y Osorio, el más efusivo, siempre me decía: "Hola, chelito".

Pero bien, la ceremonia del 14 de septiembre de 1950 fue un convivio de gran concurrencia. Yo estaba ahí, y no olvidaré aquellas imágenes al aire libre. Supe que por la noche habría una ceremonia para los invitados extranjeros y la sociedad salvadoreña en Casa Presidencial, y ahí mismo, a partir de las 10 p.m., un Baile de Gala en el que participarían los presentes. Como se decía, lo que estaba en camino era el establecimiento de una nueva etapa política en el país.

Cuando se relee el mensaje que el Presidente Osorio lanzó aquel día, hace ya casi 70 años, uno tiene la sensación de que lo está diciendo hoy. Veamos sólo unas líneas: "La complejidad y la magnitud de los problemas sociales a que tiene que hacerles frente mi Gobierno, son tales que su resolución solamente será posible si se cuenta con la cooperación decidida de todos los salvadoreños". Y más adelante: "Elemento fundamental para lograr los objetivos que se propone mi Gobierno en el aspecto social, es la rectificación de la política económica que ha sido desarrollada en el pasado, a fin de aprovechar mejor la iniciativa privada y desarrollar de esta manera el mejoramiento de los superiores intereses comunes: esta rectificación comprenderá una economía planificada que permita el mejor uso de los recursos naturales, apoyo del Estado a los inversionistas para empresas de beneficio nacional..." Y sigue la lista. Casi 70 años después, estamos prácticamente en las mismas. La moraleja resulta incuestionable: hoy, como entonces, hay que pasar del dicho al hecho, porque si no lo que se da es la fatalidad de la ineficiencia. Hay tantas pruebas al respecto que ni siquiera se necesita repetirlo.

La herencia más valiosa de aquel momento fue la Constitución Política de 1950, que en verdad fue un hito normativo de primer nivel, en total consonancia con las necesidades modernizadoras de aquel momento histórico. La Constitución de 1983, aún vigente, tiene en su base la presencia de aquella Constitución que surgió justamente en el año que marcó el inicio de la segunda mitad del siglo XX. Ha sido complejo el desenvolvimiento histórico posterior, y lo que lo ha marcado es la escasez de lo que se ha hecho y la abundancia de lo que está por hacer.

El tiempo no sólo es un promotor de vida sino también un gestor de realidad. Y en este último sentido, los salvadoreños tenemos que hacernos cargo de recibir y de interpretar sus señales en clave educativa de máximo relieve.

La "memoria histórica" debe servir como plataforma de la misión futurista. Este momento actual, que es tan rico en motivaciones transformadoras, debe impulsarnos a tomar impulso creador en todos los órdenes de la vida personal, social y nacional.

Las circunstancias se suceden, y ese es el escenario viviente para los que estamos aquí. Esta es labor inconfundiblemente personal y compartida, y asumirla así, tal como es, constituye nuestra mejor oportunidad de ser renovadores afortunados.