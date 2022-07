Estereotipos obstructores de la inclusión laboral

¿Alguna vez has experimentado o has testificado que alguien sea excluido de una oportunidad de trabajo, únicamente por alguna condición demográfica o personal que no tenga nada que ver con su capacidad para desempeñarse laboralmente? Seguramente muchos responderían afirmativamente si tomamos en cuenta variados factores que marcan estereotipos relacionados con la discriminación laboral:

Discapacidad (física, visual, auditiva, intelectual...): Según datos de la Organización Internacional del Trabajo y la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad de 2015, en El Salvador, aproximadamente un 6.5 % de la población total tiene algún tipo de discapacidad. La Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, con vigencia a partir de enero de 2021, requiere de un reglamento para que realmente se haga cumplir. Tener una discapacidad no hace que una persona sea "discapacitada".

Discriminación por sexo: Si las mujeres conforman la mitad de la población y, prácticamente, la mitad de los profesionales de América Latina y el Caribe, ¿por qué no tienen mayor representación en cargos de alta dirección en las empresas de la región? Un estudio publicado por Mckinsey & Co., Women in the Workplace 2015, estima que la cuota actual de las mujeres en puestos de dirección es solo el 6.4 %.

Por otra parte, es curioso que todavía algunas empresas exigen la prueba de embarazo; como si el derecho a la maternidad privara a la mujer de su derecho al trabajo.

Edad: Por regla general, mientras más se acerque una persona a su mediana edad, menor posibilidad tiene de emplearse. Aunque, por otra parte, las personas muy jóvenes suelen ser vistas como inexpertas o novatas.

Raza, estereotipo de belleza y clase social: El atractivo de una persona es una construcción social sumamente subjetiva; no obstante, el color de la piel y la apariencia física siguen siendo importantes para muchos empleadores.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2013), en nuestro país, aspectos como estatus social, nivel educativo, vestimenta y lugar de vivienda, son parte de los mecanismos que llevan a despreciarles laboralmente o incluso estigmatizarles. La población rural, campesina o agrícola, es considerada "no igual" o "de otra categoría" como consecuencia de la discriminación racial.

Estado civil: Para la ocupación de ciertos cargos, algunos empleadores prefieren personas casadas, pensando que van a ser más responsables; mientras que, curiosamente, otros prefieren a personas solteras, porque suponen que los tendrán más "disponibles" para la empresa. Las investigaciones sociales al respecto, más bien, determinan que el estado civil no está relacionado con la disponibilidad, compromiso o responsabilidad en el trabajo.

Preferencia sexual: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2022) ha señalado que "el 90 % de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LBGTI) se encuentran comúnmente expuestas a situaciones de discriminación y violación de sus derechos humanos en sociedades donde sus orientaciones sexuales e identidades no encajan con las normas culturales establecidas"; por lo que un alto porcentaje de ellas queda segregada o confinada a trabajos tradicionales, operativos, al subempleo o desempleo.

Religión o preferencia política: Para algunos empleadores es importante el color político e, incluso, el credo del ocupante, aunque esto nada tenga que ver con el perfil requerido.

Esta obstrucción de la igualdad de oportunidades laborales tiende a agravarse cuando, en una misma persona, se concentra más de uno de estos factores, como suele suceder. Por ejemplo, ser mujer y mayor de edad, jefa de hogar de escasos recursos o tener una discapacidad más una afiliación política contraria a los intereses de la empresa.

Es hora de que los empleadores valoremos las competencias (habilidades técnicas y humanas) de las personas, independientemente de factores demográficos, origen u otras condiciones no relevantes para el buen desempeño laboral.