Estigmatizados a priori

Se cumplieron dos meses de acefalía en la Sala de lo Constitucional. Mientras tanto, desde el 16 de julio hasta la primera semana de septiembre, se habían acumulado 58 procesos de amparo, 56 habeas corpus y 6 recursos de inconstitucionalidad (EDH 12/9/18). Sumados a los 800 casos que quedaron pendientes al finalizar el período de cuatro magistrados, la mora asciende a 920 casos. Si bien este rezago está muy lejos del que encontró la anterior Sala en 2009, esta anomalía dice mucho del estado de indefensión en que la actual legislatura ha colocado a la ciudadanía. Obviamente, intereses partidarios siguen prevaleciendo sobre el interés general, tanto más grave, en este caso, porque están de por medio derechos humanos que son inalienables.

Un proceso de elección que, en otras circunstancias, debería de haber sido un ejemplo de madurez política, imparcialidad y compromiso con la democracia, se ha convertido en un vergonzoso espectáculo que ha trascendido incluso las fronteras patrias. Los problemas de origen están a la vista: una preselección poco transparente y, según se dice, hasta amañada tanto en la FEDAES como en el CNJ y la consabida actitud de la clase política y de grupos de poder de llevar siempre agua a su molino, sin importar que, al menos en este caso y ocasión, los señores diputados fueron advertidos con suficiente antelación y mucha solidez argumentativa, de los riesgos que corre nuestra incipiente democracia de volver a prácticas viciadas del pasado.

Esto no ignora que aquellos que participaron en la selección de los 30 candidatos "finalistas" han reconocido que algo se mejoró en comparación con procesos anteriores. Pero, por ejemplo, las contribuciones del CEJ, en particular la relacionada con los filtros que deberían utilizarse en la etapa de preselección, fueron ignorados o, cuando menos, desvalorizados. Esto dio paso para que, una vez más, y con anticipación, surgieran nombres que, lejos de llenar las credenciales mínimas para aspirar a cargos como los que estaban en juego, levantaran fuertes sospechas de que estarían al servicio incondicional de un sector político en particular. Las personas señaladas por incompetentes, pero que se aferraban a su postulación, obviamente no estaban a la altura de los acontecimientos y, por orgullo personal, cuando no por ética profesional e higiene institucional deberían públicamente haber desistido de sus aspiraciones. Esto le hubiera ayudado incluso al partido gobernante a reivindicarse un poco ante una población, que cada vez más se percata de sus fechorías.

En todo esto, llama la atención que todos los partidos han estado constantemente cambiando sus candidaturas. Tratando de ser positivo, uno pensaría que, por lo menos en algunos casos, esto podría interpretarse como una muestra de flexibilidad en un intento de acercar posiciones. Pero el "reciclaje" también admite al menos dos interpretaciones. Primero, que la tozudez de algunos responde a una intención deliberada de ligar la elección de mérito a las otras de segundo grado que están haciendo cola, y así negociar en "combo". Segundo, que, olvidándose del interés general, al final resulten eligiendo a pares que se lleven de maravilla para, en casos ligados a la corrupción campante, se dé el toma y daca, especialmente en aquellos casos ya identificados por Probidad y a los cuales de repente se les puso en "stand by", según se dice, porque en la cloaca cohabitan moros y cristianos.

Y si esto es así, los nuevos magistrados –independientemente de sus credenciales y de sus patrocinadores– asumirán sus cargos ya estigmatizados, o, como se dice en buen salvadoreño, con los "pies hinchados".