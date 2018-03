Estrategia social, consenso social y largo plazo

Lee también

Para funcionar adecuadamente el Estado debe tener estrategias y políticas económicas, su objetivo principal debe ser que a partir de la riqueza creada con buenas políticas, tanto por los empleos que se generen como por los impuestos que se recauden, pueda retornarle a la sociedad los servicios que se requieren: salud, educación, seguridad, vivienda, políticas previsionales o de retiro y otras. La forma correcta de Estado para enfrentarlas es formularlas con claridad, como planes de largo plazo con un norte claro, con tiempos en los que se pretenden alcanzar metas, con cálculos aproximados de los recursos necesarios y estar claros que los planes de largo plazo difícilmente se concretan si no son concebidos como un plan de nación en el que las fuerzas vivas del país se involucren, lo tomen como suyo y ayuden a ponerlo en práctica de una u otra forma. ¿Lo hemos hecho en El Salvador? Definitivamente no, la forma usual de todos los gobiernos ha sido que al asumir el nuevo ministro hace su plan de trabajo para cinco años, muchas veces desechando planes o estrategias buenas trazadas por los anteriores.Lo que he vivido más de cerca es el tema educación, Cecilia Gallardo en el período Cristiani montó una buena estrategia directamente asesorada por las exitosas reformas educativas en Chile. Cecilia asumió aún en guerra y para conseguirlo tuvo que negociar con ANDES 21 de Junio, que eran las mismísimas FPL aún en armas y debe saberse que recibió apoyo de Norma Guevara y Schafik Hándal, para llevar adelante la reforma con buenos resultados a pesar de la precariedad después de la guerra. Hubo cambio de gobierno, Cecilia siguió siendo parte del periodo de Calderón Sol y cuando cesó del cargo la sustituyó Abigaíl Castro que prácticamente siguió el mismo rumbo. En el gobierno de Francisco Flores la ministra Jacir de Lovo botó todo o casi todo por la borda, según el criterio de los que estaban cerca porque no lo había hecho ella, que es lo más común en todos los gobiernos, hizo su propio plan aunque algunas cosas se mantenían pero teniendo su nombre. Al cambio de gobierno en el periodo de Tony Saca la ministra Darlyn Meza convocó a amplios sectores de la sociedad para elaborar un plan de educación consensuado con todas las fuerzas sociales involucradas y el FMLN, aunque no firmó al final el documento, sí estuvo presente en las discusiones y de ahí salió el Plan 2021, que a mi parecer era un excelente plan.Personalmente insistí con personas y con la cúpula política del FMLN que para que el Plan 2021 funcionara ellos tenían que adoptarlo pues iban a pasar varios gobiernos para llegar a la meta buscada. Norma Guevara se integró al equipo de trabajo, fuimos a reuniones en Washington en donde firmaron compromisos los partidos políticos y algunos civiles que participamos. Al salir electo Mauricio Funes, Sánchez Cerén fue nombrado ministro de Educación y botó totalmente el Plan 2021, desapareció EDUCO, internacionalmente reconocido, su plan fue más para asegurar votos. Los comisionados presidenciales para Seguimiento del Plan fuimos ignorados totalmente. Llega el presidente Sánchez Cerén y nombra un excelente ministro de Educación, Carlos Canjura, que hace un nuevo esfuerzo por que se cree una estrategia de educación de largo plazo, convoca a un buen número de sectores representando a la sociedad al Consejo Nacional de Educación que ya produjo un buen documento llamado “El Salvador Educado”, no de tan largo plazo pero con bases suficientemente buenas para sustentar una educación de calidad en el futuro, aunque al Ministerio de Educación con la estrechez fiscal que vivimos le asignan menos cada año. Nos esforzamos porque este sea un plan de nación, de largo plazo para lo que se debe lograr que la sociedad los asuma.Solo así podremos trascender.