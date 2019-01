Estrategias de campaña, la Coalición gana en primera o segunda

ARENA mantiene fuerte presencia territorial, Calleja ha visitado cerca de 300 municipios, más activo en los últimos meses en el AMSS y La Libertad, pauta en medios tradicionales, en radio menos que los dos rivales más fuertes. En las redes sociales es muy activa y aunque en apariencia se ve superada ampliamente por GANA, en redes sociales en números absolutos al medirlo en términos de "engagement" (compromiso), que mide cuentas con las de una actividad, sale adelante.

GANA-NI ha seguido el mismo patrón, intensa campaña en redes sociales, abundantes tuits de Bukele y su cuadro de troles que multiplica seguidores y le da volumen a sus tuits y apariciones, su ejército de troles, que en anonimato manejan muchas cuentas y atacan generalmente de manera soez a quienes expresen diferencias con Bukele. A territorio ha ido dos o tres veces, a presentaciones públicas urbanas unas cuantas y salvo raras excepciones, habla solo en eventos y auditorios controlados totalmente por él.

Cada cierto tiempo aparece con una "gran iniciativa", el aeropuerto en oriente, los jardines de Versalles en la puntilla de Jaltepeque y así. La última, supuesta a ser un tiro de gracia, fue "emboscar" a Calleja que firmó igual que él su presencia en el Debate, retirarse y presentar un supuesto programa de gobierno en vivo simultáneamente al debate. Pronto se supo que fue grabado un día antes, que el supuesto público eran "extras" de la filmación, que duró 4 horas, y que el Plan es un "copy-paste" de varias cosas. Bukele es un candidato virtual, un mito, no estrecha manos, no interactúa con gente real. Ha cometido serios errores como invadir el TSE, amenazar con ir a las calles si hay fraude (quien supuestamente gana con comodidad no hace eso). Sus convocatorias a gente real no han funcionado, simplemente no llegan o solo poquísimos. Da a pensar que en la elección sucederá eso.

El FMLN perdió mucho tiempo dándose por derrotado, mientras los dirigentes de negocios apoyaban a Bukele y se dice financiaban con dinero de autónomas (el fiscal está obligado a investigar). Finalmente se dieron cuenta de que si Bukele llega o los supera por mucho, se queda con sus bases y puede ser el fin de su proyecto. Despertaron y han acompañado a Hugo, con una campaña de medios agresiva y un fuerte trabajo en el AMSS y La Libertad. La gran mayoría de seguidores de Bukele viene del FMLN, a pesar del desgaste del partido han ido recuperando muchos, que pierde GANA-NI, le apuestan a llegar a unos 650 mil votos o más y disputarle el segundo lugar a GANA-NI, lo cual es bastante probable dada la tendencia y la enorme estructura territorial que tiene, lo cual es definitorio en el día de la votación.

Bukele tiene señalamientos de corrupción, megalomanía y narcisismo peligroso, sus seguidores no lo creen o no les importa.

Hugo ofrece la renovación del FMLN, no tiene señalamientos de corrupción pero lo arrastra el gobierno, le señalan los apoyos a Venezuela y Nicaragua como no populares. Muchos antiguos volverán al nido.

Carlos y Carmen Aída son de lejos los más preparados, no tienen pasado político, ningún señalamiento, limpios venden esperanza real.

Cualitativamente, la Coalición tiene una formidable estructura territorial, el FMLN también, GANA muy débil.

Cuantitativamente la Coalición solo tiene que repetir sus votos de marzo para ganar y Bukele les ha quitado muy pocos.

Ganan en primera o en segunda.