Estructura psicosocial del liderazgo. El carácter (I)

En el anterior artículo analizamos de forma muy breve las características generales del concepto de liderazgo, esos elementos que forman parte de todo un sistema de factores emocionales, cognitivos o caracterológicos entre otros. El carácter es uno de los conceptos fundamentales para entender la personalidad del líder, es lo que determina su vida, la esencia de su ser.

La palabra carácter deriva del verbo griego "charasso", que significa marcar, sellar, grabar, etcétera. Desde este punto de vista, el carácter se convierte en el "estilo de vida" peculiar de cada persona haciendo de ella un ser único, inconfundible y por lo tanto indivisible. Este carácter es por consiguiente lo que definirá su futuro plan de vida, su manera de vivir muy propia del futuro líder a lo largo y ancho de su existencia y cada detalle por pequeño que sea estará determinado por ese plan de vida, por ese carácter que el individuo configura en una de las etapas más tempranas de su existencia: su infancia. Es en esta infancia donde se configura ese carácter, específicamente en los primeros siete a diez años de vida. Por tanto, este es un concepto que no puede ser enseñado en ningún curso de liderazgo, sería un total acto de charlatanería que alguien pretenda tal cosa.

A manera de ejemplo revisemos un dato que confirma la forma en que se configura el carácter en la infancia, repercutiendo en nuestro plan de vida futuro. El gran emperador Napoleón Bonaparte, uno de los estrategas militares más importantes en la historia de Europa, gobernante y líder de gran personalidad.

Napoleón nace en Córcega, una isla rocosa del Mediterráneo occidental ubicada en la periferia de Francia, este hecho hace que el muchacho hable muy poco el idioma francés ya que su lengua original era el corso. Estos dos hechos, tanto su origen como el mal manejo del francés, provocan que Napoleón sea víctima de humillaciones durante casi toda su primera infancia, sus compañeros lo consideraban como una persona de segunda clase, sufre marginación y burlas por parte de ellos, sufre lo que hoy en día se conoce como bullying. Estas humillaciones, según algunos historiadores, pero en especial para la psicología analítica, marcarán, probablemente, su profundo deseo de superarse, en un afán consciente e inconsciente por superar su déficit lo llevará a diseñar un plan de vida que compense dicho déficit y repercutiendo de manera consecuente en la configuración de su personalidad y así convirtiéndose en el gran emperador para poder ser ahora el que pueda humillar en lugar de ser humillado. La anterior condición es muy común en muchas de las personalidades dictatoriales.

Pero ¿cómo es que se logra configurar todo esto en la infancia? La psicología Individual nos explica que existen siete principios del carácter, que por cuestiones de espacio no podemos desarrollarlos todos. No obstante, sí me referiré a dos, por ejemplo el principio social el cual nos dice que, a diferencia del temperamento, el carácter es eminentemente social, que se construye con la influencia de la realidad exterior en un afán de adaptación. También existe el principio de la precocidad que consiste en que ese carácter que es social comienza a configurarse a muy temprana edad definiendo increíblemente lo que será su futuro plan de vida.