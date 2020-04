Estudiante en cuarentena

Muchos estamos en la misma situación. Así es: estamos en casa estudiando, recibiendo clases por videollamada, recibiendo correos con tareas, etcétera.

La emergencia que vive el mundo en estos momentos nos obligó a los estudiantes a resguardarnos en casa y continuar desde ahí nuestras obligaciones académicas de forma a continuar los programas. Tanto los profesores como nosotros tuvimos que adaptarnos con rapidez y con los recursos disponibles. Los centros de estudio han puesto a disposición las plataformas digitales a las que tienen acceso para que el esfuerzo de docentes y estudiantes continúe. Sin embargo, ¿qué tanto está funcionando este sistema?

Yo solo puedo hablar de mi experiencia. Soy estudiante de sexto año de medicina. Al no contar con la suficiente formación aún, no me encuentro atendiendo pacientes como lo están haciendo los médicos internos, los médicos en año social y los demás médicos generales y especialistas. Mis obligaciones, por lo tanto, son meramente académicas por ahora. Esta carrera es de mucha práctica y necesitamos estar con los pacientes para aprender (hablar con ellos y examinarlos) y por el momento esa parte práctica no nos es posible llevarla a cabo. Nos encontramos en nuestras casas únicamente con nuestros libros y computadora. Nos toca adaptarnos a este nuevo sistema y no ver esta situación como una "vacación". Al contrario, debemos reforzar nuestros conocimientos teóricos y cuando nos toque volver podremos desenvolvernos mejor en la práctica.

Sé que es abrumador y agotador todo el trabajo que estamos recibiendo, que incluye videollamadas para discutir temas o casos clínicos, resolución de casos clínicos, avances de trabajos, etcétera. Pero ni nosotros ni nuestros docentes estábamos preparados para este tipo de sistema en línea y a distancia (que nos fue impuesto de manera súbita).

Me parece un excelente momento para que las instituciones educativas (escuelas, colegios, universidades) hagan una profunda reflexión sobre la manera en que pueden mejorar las técnicas de enseñanza presenciales y a distancia. De ese modo podrán capacitar a sus docentes para que estos se adapten a las herramientas virtuales y puedan guiar a sus alumnos al aprovechamiento de estas.

Somos los futuros médicos. Tenemos que prepararnos. Quiero incentivar a mis compañeros (y futuros colegas) desde el primer año hasta el sexto de todas las universidades a estudiar, a leer, a hacer el esfuerzo de continuar con nuestra formación en este momento clave. Si queremos dar una atención de calidad a nuestros pacientes, no debemos olvidar que deben existir sólidas bases académicas y conocimiento de medicina basada en la evidencia" (opinión que recibí del Dr. Giordano Sosa a un tuit y que comparto totalmente).

No estábamos preparados para esto. Talvez sentimos que no es lo mejor, que queremos tirar la toalla, que nos parece muy difícil. Pero un día estaremos luchando junto a los médicos que están ahora en el campo de batalla y la vida de un paciente puede decidirse entre lo que sabemos y lo que no.