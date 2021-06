Eterno problema

La basura en el municipio de San Salvador se utilizó como ejemplo de incapacidad gubernamental. La basura, tirada y embolsada, fue tema de campaña, de acusaciones y de contraacusaciones ignorando con indiferencia que fue dolor de cabeza para muchos ciudadanos. Por semanas, debido a paro sindical, los camiones recolectores no salieron a retirar los desechos y tampoco salieron porque la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) cerró la puerta del relleno sanitario, aduciendo deuda de la alcaldía municipal. En una semana, llegaron a acumularse 4,000 toneladas de basura.

Cuando tomó posesión el nuevo alcalde y su concejo, se ocuparon en demostrar a los que votaron por ellos, y a los que no votaron por ellos, que resolverían el problema "en 72 horas". Tuvieron el apoyo de 1,700 personas del ministerio de Obras Públicas, de la Fuerza Armada y del ministerio de Gobernación. Con decisión y apoyo coordinado, retiraron las miles de toneladas esparcidas en todo el municipio de San Salvador. Faltó escuchar "en 40 años no resolvieron esta suciedad e insalubridad. Nosotros la resolveremos en 72 horas y para siempre". No lo dijo y la basura sigue siendo un problema sanitario de enorme magnitud.

La semana recién pasada, Mejicanos no se quedó atrás con sus cientos de toneladas de basura regadas por las calles y aceras. Los vecinos que quejaron por todos los medios. Ese municipio de 22 kilómetros cuadrados, con 139,000 habitantes según estimaciones de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), y con un registro pobre de empresas formales, nuevamente puso en evidencia la incapacidad de los gobiernos municipales de "prestar el servicio de aseo, barrido de calles, recolección, tratamiento y disposición final de basura" oportuna y apropiadamente.

Los vecinos de Mejicanos y de muchos otros municipios se quejan de las implicaciones de la insalubridad en la salud, los ciudadanos protestan y sus protestas, dicen los medios, crecen como la espuma. Y mientras tanto, el alcalde y otros alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) mantienen sus quejas en contra de MIDES porque no les deja ingresar al relleno sanitario o porque el ingreso es bloqueado.

Según estudios disponibles en la web, únicamente el municipio de Antiguo Cuscatlán recolecta el 100 % de los desechos. San Salvador recolecta el 87 %, San Marcos el 81 % y puede ser menos. El resto de municipios del departamento de San Salvador y del AMSS tienen una cobertura menor y en algunos casos no hay recolección. Allí está la basura a cielo abierto. Y nada se dice. El ministerio de Salud o el ministerio de Medio Ambiente, que tienen competencias legales claras, se mantienen indiferentes.

Reconociendo la política centralizadora del Ejecutivo, conviene destacar que la ley manda que "cuando los servicios municipales –en este caso, recolección y disposición final de desechos– no pueden ser prestados o cuando se hace de manera deficiente, es obligación del Estado (Órgano Ejecutivo) hacerlo, con el consentimiento de las autoridades municipales". El artículo 6 del Código Municipal vigente es claro al atribuir las responsabilidades. El actual gobierno central dice que las administraciones locales salientes dejaron en abandono la prestación de servicios. El ministerio de Gobernación anuncia el operativo "Municipios Limpios" para todo El Salvador. Hay 262 municipios, 149 son administrados por NI y 27 por GANA. Tendrán que hacer evidente sus nuevas ideas para resolver un problema eterno. Ojalá lo hagan.