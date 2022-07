El filósofo español José Luis Aranguren (1909-1996) en su libro cuyo título tomo para mi artículo, al tratar la relación entre ética y política, explica que puede ser vivida y pensada de 4 modos fundamentales. En los extremos, por un lado, la moral es un idealismo cuya intromisión en la política no puede ser más que perturbador, siendo incompatibles. En el otro extremo, no existe una imposibilidad en lograr la armonía, sino "la problematicidad" en esa relación, ya que la moralidad política es difícil, nunca lograda, pero es una lucha permanente por lograrla y así debe de ser. Aranguren tuvo un compromiso con la verdad, dio su apoyo a las reivindicaciones estudiantiles, siendo expulsado por ello por el franquismo de su cátedra en la Complutense, lo que le permitió tener un público más amplio al trasladarse a EUA.

Si aceptamos la primera propuesta de Aranguren, la Ética no tiene un espacio asignado en la Política. Deslindados sus campos, la Ética queda afuera, eliminada. Siendo esa la posición que domina en todas partes, la ciudadanía permite las campañas electorales sucias y el discurso demagógico con ofertas irrealizables. A la hora de votar, el juicio sobre si los candidatos actuaron con ética o no queda de lado. Es frecuente que el candidato "más limpio" sea descartado. En definitiva parece decírsele: debes tornarte como los otros dejándola de lado la ética, si no te seguiremos excluyendo. Es una utopía tener una lucha política ceñida a la nobleza en los discursos. La sociedad está sumida en la incultura, lo cual es una tragedia.

Sé bien que existe diferencia entre Ética y Moral, pero aun los mismos que hacen esas explicaciones en el desarrollo de sus trabajos emplean los términos indistintamente como si fueran sinónimos. El conocido autor para los abogados y estudiantes de derecho Eduardo García Maynez escribió un libro de alrededor 300 páginas (depende de la edición para el número exacto de ellas) que denomina "Ética", señalando que la ética es teoría, una disciplina filosófica, siendo la moral algo práctico. Lo compara con la estética que es una teoría de lo bello, que no se debe confundir con las creaciones artísticas. Aun con lo dicho, en ese mismo libro García Maynez ya en el desarrollo de los temas no hace distinción entre ética y moral y lo mismo sucede con otros autores más.

Hecha la aclaración anterior, quiero responder a una pregunta que se me formuló a raíz de un artículo mío de hace un par de meses. No se debe renunciar a actuar éticamente en la política. Debemos creer que es factible. Fuera las viejas y nuevas mañas. Se debe actuar en los límites fijados por la Ética y el Derecho. Si domina el fraude electoral esto es posible porque el Organismo máximo encargado de administrar y juzgar el proceso electoral lo permite. Menguada su capacidad para poner orden en la competencia, se declararán formalmente válidos los resultados. ¿Qué hacer? Guste o no guste, cobra sentido la presencia de observadores extranjeros y la comunidad internacional, sugiere y a veces exige, que las elecciones fraudulentas carezcan de validez y se inicie un nuevo proceso, como sucedió en Bolivia después de la última reelección de Evo Morales.

El presente artículo fue motivado al escuchar que a una pregunta que se le hizo a un diputado sobre si los políticos mentían, este respondió: "Los de antes, sí; los de ahora, no".