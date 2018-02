Evitar el fraude electoral

Se han dado señales tempranas de irregularidades en el proceso electoral, que con el precedente de la forma desastrosa en que manejó la elección anterior el Sr. Olivo, sumado al propósito declarado del FMLN de tomar el poder total y quedarse, a una gran mayoría le parece que tratará de hacer fraude.

La contratación tardía del sistema de recuento y transmisión de votos, a una empresa no muy conocida ni confiable, es una de esas señales, el no dejar votar con el DUI vencido, que ellos pedían cuando no estaban en el gobierno para evitar una votación alta y el colmo, en la primera prueba del sistema de transmisión, falló, no se puede confiar en que los resultados estarán la misma noche, hasta no ver, no se puede creer.

En la elección anterior hubo dos hechos que podrían repetirse, aparentemente el FMLN, según declaraciones de militantes que trabajaron en eso, tenían la consigna de anular al menos dos papeletas marcadas ARENA por urna y en lugares en que no hubo vigilancia de ese partido, la desproporción de votos FMLN-ARENA con la muestra del país fue enorme, solo se puede explicar que hubo relleno de urnas en el mejor estilo del PCN de antaño. Esto solo puede evitarse o disminuirse con una defensa del voto muy nutrida de parte de ARENA y la vigilancia de los observadores internacionales, y si ARENA no logra cubrir todas las urnas con vigilantes, realmente su trabajo sería muy deficiente, decepcionante, ojalá se apliquen esta vez. En estas elecciones son importantes los partidos pequeños, que deben defender sus propios intereses.

El otro fenómeno que esperamos no se repita, pues además de antidemocrático es muy peligroso para el país, fue arreglar con maras para que no dejaran votar a quienes se sabía o suponía que votarían ARENA, las maras conocen a la gente de su localidad y por ello fue eficiente. Esto, repetimos, es muy peligroso, es empoderarlos para ser un factor electoral y meter un pie en ese terreno, cuidado y al rato tenemos un problema mayor, como el de la tregua y todas las irregularidades que se dieron alrededor de ella.

Se pondrá a prueba en vivo el sistema de conteo y transmisión de votos, deberíamos tener respuesta rápida, en la misma noche y no dos días después, allí de nuevo debiera funcionar la vigilancia de la oposición y la observación internacional y de los medios de comunicación.

Asimismo es buena la sugerencia de un grupo a la ciudadanía en general que tome fotos de acciones que sean o parezcan en la línea del fraude y las difundan por las redes sociales o a los medios de comunicación que estarán cubriendo el evento, son miles de ojos no enchalecados que ven por todas partes, muy atinado.

Queda en tela de juicio la inscripción del Sr. José Luis Merino que siendo funcionario, no califica para correr para diputado según lo dice la Constitución de manera clara, el TSE no debió inscribirlo así, se vio muy mal la defensa que hizo del caso un magistrado de ese tribunal, hay recurso ante la Sala de lo Constitucional, algo tardío. Me preguntan si el TSE cometió ilícito al inscribir a él y a otros candidatos que no calificaban. No lo sé, queda para los abogados que nos ilustren.

Evitemos el fraude todos.