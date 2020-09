Evitemos el sha mata

Ahora que entramos a la recta final hacia nuestro bicentenario de independencia, me parece oportuno reflexionar cómo está siendo amenazada la libertad que conquistamos en 1821, y que no podemos perder.

Para comprender la dimensión de la amenaza, abrir las pepas, y descruzar los brazos, imaginemos que el rey de nuestro tablero de ajedrez es la República, garante de nuestra sagrada libertad, tal como lo estipula nuestra Constitución que tanta sangre nos ha costado.

Sigamos visualizando cómo el presidente más cool "del mundo mundial" está moviendo las piezas de su tablero para darle jaque mate a doña República. ¡Suenan las alarmas!

Para evitar el jaque hay 3 posibilidades: 1) Capturar la pieza atacante. 2) Interponer una pieza entre el atacante y el rey. 3) Alejar al rey del ataque. De no hacer nada, el presidente atacante saldrá con su objetivo de jaque mate. Del árabe "sha mata" que significa el rey no tiene escapatoria. ¡Suenan más duro las alarmas!

El último domingo del próximo febrero es clave para evitar que atrapen al rey. Los salvadoreños que amamos nuestra libertad debemos garantizar el balance legislativo con nuestro voto. No solo el balance, también debemos apostarle a materia gris, marcando rostros, no bandera. ¡No más manos peludas ni mentes retorcidas! Urge una Asamblea, capaz y multicolor, para proteger a nuestro rey de casi 200 años.

Para evitar el sha mata también debemos dimensionar tan nefasta jugada en progreso, sobre un tablero repleto de movidas sucias y mentiras, en busca de darle in the neck a nuestra República.

¿O no es sucio que la Fuerza Armada cambie su lealtad del Rey República, al aspirante a rey cuscatleco? "Dios guarde" afligida la lorita Pepita. No solo la FAES; el aspirante a rey también goza de lealtad incondicional de la PNC, del fiscal, del embajador gringo, y hasta de la MS-13, la mara más peligrosa del "mundo mundial". Aplausos imparables de sus peones lame hueso.

Nefasta fue la invasión de la Asamblea, con batallón de 15 de septiembre y, por supuesto, las siempre presentes cámaras. Solo que esta vez, las imágenes le jugaron en su contra. Chueca la jugada. "Yo solo cuidaba al presidente", nos quiere ver la cara el almirante pela cocos.

Jugadas chuecas, algunas con tonos de tiranía, y evidencia irrefutable, salen a la luz todos los días. Son tantas, que se me queda pachita esta columna; veamos algunas:

* Desmedida corrupción, con total descaro y absoluta ausencia de rendición de cuentas. "Y quéééé", dice el mal salvadoreño. "Basta ya de contratos amañados, helicóptero más chivo que el de Trump, pianos, mesas de billar, cafeteras supercalifragilistic", encachimbada la lorita.

* Intenciones macabras tras el cierre y quiebre de la economía, perfilándose como el héroe de los 300 pesos y las bolsas solidarias.

* Tan corta tiene la mecha que le pasa tuiteando la madre a Javier Simán y demás adversarios; a profesionales (los doctores Solano, Lovo, Panameño y Picardo); a la Academia, (la UCA y el Colegio Médico); a gremiales (ANEP y CAMARASAL); y por supuesto al cuchumbo repleto de "los mismos de siempre".

* El imperio mediático que está armando, repleto de troles, salas de redacción, equipo "state of the art", así como la tercera guerra mundial contra los medios independientes. "Piezas clave para evitar el sha mata", asegura la lorita.

Tantas mentiras descaradas, también abriendo millones de pepas. Que combatiría el nepotismo y el despilfarro: "les he dicho a mis funcionarios que al que robe, yo mismo me voy a encargar de meterlo preso"; que 10 obras por día, ¡paja!, solo vemos un puente chambón, ¿un hospital? y el baipás de Gerson con paredón. Que todo un éxito su PCT, querrá decir su love affair con las maras y nuestro pisto. ¿Y qué me dicen de las cifras del covid? Ni sus propios peones se las tragan.

Basta ya de las mentiras y movidas más chucas de nuestra historia. Al igual que el 15 de septiembre de 1821, cuando le dimos la espalda a los españoles; al igual que el 11 de noviembre de 1989 cuando, durante la ofensiva "hasta el tope", le dimos la espalda a la guerrilla, ahora debemos abrir nuestras pepas y descruzar nuestros brazos para darle la espalda a la tiranía.

"Sapo Verde Tu Yu / Sapo Verde Tuuu Yuuuu... juela, casi 200 años; defendamos nuestra libertad, no la podemos perder", advierte la lorita.