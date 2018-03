Evitemos incertidumbre y violencia de los próximos eventos electorales

Lee también

De acuerdo con lo expuesto por el profesor Michel Rowland García, politólogo franco ecuatoriano, las 72 horas de incertidumbre vividas, la virulencia en las redes sociales, el CNE ecuatoriano presionado por ambos partidos con el mayor número de votos, y todo esto lo provocó el Sistema, pues después de haber venido funcionando adecuadamente el Sistema, luego se cayó por dos horas. Los consecuentes problemas que ello causó, indignación popular, la presión ciudadana se hizo sentir y los militares salieron en favor de respaldar la voluntad de los votantes. Resultado final: ¡Habrá segunda vuelta!De los grandes legados que nos dejaron los Acuerdos de Paz como la independencia política de la Corte Suprema de Justicia, con la mayoría de sus magistrados independientes de los partidos políticos, la Sala de lo Constitucional es el mejor referente de ello; la Fuerza Armada con un rol profesional y desvinculado de la política; la transformación del poder electoral que desde los acuerdos no volvimos a escuchar que los eventos electorales fueran fraudulentos, y en los últimos cinco años hemos sido testigos del despertar de la Sociedad Civil y su participación en evolución de las reformas al sistema electoral.Enfoquémonos en el adecuado funcionamiento del sistema electoral.La equidad en la elección de candidatos garantiza transparencia y los ciudadanos pueden confiar en que su voluntad será respetada. Las elecciones amañadas llevan al poder a aquellos candidatos que generalmente poseen agendas ocultas y esto va en contra de los genuinos intereses de los ciudadanos.Según Dieter Nohlen, los Sistemas Electorales establecen normas en cuatro áreas: Distribución de circunscripciones electorales, Candidaturas, Votación y Conversión de Votos en Escaños. Algunos elementos de estos conceptos a resaltar:La Distribución de las circunscripciones, esta agrupa a los ciudadanos según su domicilio y la ventaja o desventaja de los institutos políticos generalmente radica en el perfil ciudadano si es urbano o rural, si tiene bases populares o bases de clases medias, o el nivel educativo que mayoritariamente identifican a sus bases. Estas circunscripciones deben estar en revisiones periódicas debido a que los cambios migratorios son dinámicos. Y deben evitar dos aspectos, la manipulación en beneficio de un partido o una tendencia política y la omisión de las reformas necesarias. El reto es garantizar el principio de igualdad del voto.Las candidaturas se presentan a la ciudadanía en diferentes formas y definen la relación entre los votantes y los candidatos. Actualmente y gracias a las reformas a la ley electoral, los salvadoreños podemos votar con Listas abiertas que permiten al elector pasar por encima de las fronteras partidistas y configurar su propia lista.La votación tiene distintos procedimientos: voto único, voto preferencial, voto múltiple, voto múltiple limitado, voto alternativo, acumulación, panachage, sistema del doble voto, voto simultáneo. Está íntimamente relacionada con las listas.La Conversión de votos en escaños, las fórmulas que se aplican tiene efectos políticos decisivos ya que puede favorecer a un instituto político y desfavorecer a otro.El Salvador posee una representación proporcional para elección de diputados, las elecciones municipales están orientadas a definir concejos municipales plurales y en las elecciones presidenciales tienen el sistema eminentemente presidencialista, representado por representaciones mayoritarias.¿Cuál es el beneficio para los salvadoreños de aplicar correctamente estas normas? Obtener un juego limpio, equitativo, que evite las candidaturas amañadas, estas normas bien aplicadas regulan las reglas del juego, en la medida que la realidad lo permite ya que no es posible evitar condiciones no deseadas en un cien por ciento.Esto debe garantizarlo el TSE y para ello debe tener el presupuesto necesario de forma oportuna, si no difícilmente podrá organizar unas elecciones que garanticen la eficiencia y transparencia. Las reformas al sistema electoral demandan un financiamiento adecuado para garantizar su correcta aplicación. Evitemos la incertidumbre, la violencia ciudadana, la virulencia en las redes sociales, suficiente violencia se vive en el día a día como para sumar la violencia electoral, es importante aprobar a la brevedad el presupuesto al TSE.