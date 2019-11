El 10 de noviembre de 2019 es un gran día para la libertad y la democracia de Latinoamérica, Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia, presionado por las protestas del pueblo, debido al fraude gigantesco en las elecciones del 20 de octubre de 2019, los defensores del tirano boliviano han recurrido a denunciar un supuesto golpe de Estado, omiten mencionar las ilegalidades constitucionales que Evo cometió previo al proceso electoral; el 21 de febrero de 2016 el pueblo boliviano en un referéndum votó a favor de no permitir la modificación constitucional para la reelección presidencial, sin embargo Evo solicitó al Tribunal Constitucional un amparo con el argumento que le estaban violando los derechos humanos al no dejarlo participar como candidato, como era de esperar el Tribunal que él controlaba totalmente dictaminó a su favor, lo que significa que para el expresidente boliviano ser dictador es un derecho humano, en estas circunstancias Evo se convierte en un candidato ilegal e ilegítimo al violar la voluntad del pueblo que no permitió que se modificara la constitución.

Las pruebas del fraude son numerosas; la empresa Ethical Hacking contratada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para realizar la auditoría informática concluyó que las elecciones presidenciales del 20 de octubre están viciadas de nulidad; Neotec, la empresa responsable del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), manifestó que por la noche del 20 de octubre, después de haber proporcionado el 83 % de los resultados y la tendencia señalaba una clara segunda vuelta, el TSE les ordenó que suspendieran la información hasta nuevo aviso, la información se reanudó por parte del TSE 24 horas después, la tendencia había cambiado y Evo ganaba en primera vuelta. La OEA que durante dos semanas se dedicó a auditar el resultado electoral dictaminó que en los cuatro elementos revisados: tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas, se encontraron irregularidades, que varían desde muy graves hasta indicativas, esto lleva al equipo técnico auditor a cuestionar la integridad de los resultados de la elección.

Las protestas se intensificaron en toda Bolivia, en su defensa Evo recurrió al mismo discurso de sus amigos dictadores Maduro y Ortega denunciando un supuesto golpe de Estado, llamó a sus seguidores a cercar las ciudades y atacar a los opositores, la situación se había salido de control a niveles muy peligrosos, tres opositores muertos y cientos de heridos entre opositores y partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales. Acorralado por las protestas en su contra y con unidades de la policía amotinados, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, pide, sugiriendo al presidente del Estado, que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad. Asimismo, el comandante general de la Policía de Bolivia, Vladimir Yuri Calderón, también exhortó al mandatario boliviano a renunciar. Lo de Bolivia no es un golpe de Estado, es la consumación de las malas decisiones de un presidente aferrado al poder, que tuvo que salir por la puerta de atrás por no entender que su tiempo había terminado, esto es un mensaje para otros dictadores de Latinoamérica que se rehúsan entregar el poder y que no les importa atropellar los derechos humanos de sus ciudadanos.