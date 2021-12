El Plan de Gobierno, si es que existe alguno, es un secreto muy bien guardado, los ciudadanos no lo conocemos, nunca se ha publicado y en los abundantes tuits del presidente, su medio de comunicación permanente, no se encuentra. Si existe un Plan de Gobierno es una pregunta recurrente de los funcionarios de otros países, principalmente de los que ayudan al país, como la Unión Europea, Estados Unidos y en la misma Centroamérica. Igualmente es un tema recurrente de las instituciones multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Human Rights Watch y otras. Con un poco de vergüenza la respuesta es "no sabemos", nunca se ha publicado alguno y el accionar del gobierno y las políticas públicas que aparecen no forman parte de un plan publicado, no están conectadas entre sí como un todo coherente, más bien son acciones e iniciativas que pareciera salen de impulsos del presidente de la república. Los ministros pareciera que no tienen voz ni voto, es penoso saber que hasta para asistir a una entrevista deben contar con el permiso "de arriba".

Por eso las frecuentes iniciativas del presidente nos toman por sorpresa, pareciera que lo que se le ocurre de pronto, las más de las veces sin consulta con los titulares del ramo, ni con expertos nacionales y extranjeros en la materia. Según se sabe, los más frecuentes en grandes temas es con sus hermanos y con los asesores venezolanos que no tienen título oficial ni aparecen en planilla, pero ejercen mucha influencia, por encima de los ministros y otros funcionarios.

Al tener mayoría calificada de diputados genuflexos sin criterio propio ni poder alguno, que solamente obedecen órdenes, sus pensadas se convierten rápidamente en realidades, preparan el proyecto de ley (cuando se necesita) en Casa Presidencial, lo envía a la Asamblea y se aprueba "ipso facto" sin pasar por la molestia de que alguien piense, sugiera o cuestione lo que piensa, muy conveniente para su estilo dictatorial.

Que no exista Plan de Gobierno no quiere decir que no hayan pensado él y su círculo íntimo algunas cosas desde hace mucho tiempo, cuando era alcalde, aunque parecieran distantes, como la toma del poder absoluto, el golpe de Estado que nos dejó sin independencia de poderes y sin nadie ante quien apelar en defensa propia o de terceros si los jueces en su mayoría son papel carbón, ya sea porque están de ese lado o porque tienen miedo de fallar en forma que disguste al omnipotente presidente.

Para muestra un botón, la controversial decisión de hacer del Bitcóin una moneda de curso legal, la anunció en Miami en una convención de amigos del Bitcóin, nuestros funcionarios en su mayoría se enteraron, igual que nosotros ciudadanos de a pie, por los medios y como lo hizo en inglés, la mayoría de los diputados no entendieron el video. La ley, de un par de páginas, tiene graves carencias e ilegalidades, pero igual, fue aprobada exprés a la velocidad de un suspiro.

Los diputados probablemente no piensan que todo poder se acaba tarde o temprano, y que cuando eso suceda, la justicia los perseguirá a ellos por sus hechos, de igual manera a todos los funcionarios que cometen ilegalidades, el día se llega.

Así las cosas, con mucha pena terminamos diciendo a quienes nos preguntan si hay algún Plan de Gobierno, que no sabemos.