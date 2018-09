En diciembre de 1976 Bob Marley, compositor y líder espiritual de Jamaica, sufre un atentado en Kingston un día antes de "Smile Jamaica", un concierto en busca de unir a la población, dividida por una tensa campaña electoral. "Un concierto así nejecitamos", afirma la lorita Pepita con acento jalvadoreño.

Salú Lulú dijo el Dios del reggae, exiliándose en Londres, lluviosa ciudad en la que compone Exodus, que según la revista Time, es el mejor álbum del siglo XX. Ummmm, es buenísimo, pero yo me quedo con David Bowie, los Rolling Stones y Sir Elton John.

Pero el tema de ahora es éxodo, por lo que antes de entrar en materia, les invito a un minuto de canción en honor de Ganja man: Exodus /Movement of the People/ Open your eyes, and look within/ Are you satisfied with the life you´re living / We know where we´re going / We know where were’re from / We’re leaving Babylon / We’re going to the Father Land / Exodus: Movement of the people.

Tres millones de jamaicanos han emigrado además de Bob. Muchos, también por persecución política, pero la mayoría por hambre. Panza vacía corazón triste, desesperanza y salú Lulú. ¿Adivinen adónde la mayoría de discípulos de Marley apuesta llenar su panza y contentar su corazón? "Londres, siguiendo a su Dios", sopla la lorita.

Desesperados y traicionados por la revolución, y el hambre, casi 2 melones de cubanos, de 11 en total, han abandonado su isla. Otro éxodo isleño ha sido el puertorriqueño, aunque ellos no cuentan pues entran a USA por la puerta grande.

Los que sí cuentan son los 2 millones de salvadoreños que, desde la distancia, celebraron más la independencia que usted y yo. Los que, con el sudor de su frente, mantienen a flote nuestro país, y a Avianca haciendo bolas. Los que andan bien culío porque en septiembre próximo, culpa de que el FMLN no hizo nada por evitarlo, el éxodo será de norte a sur; más aún ahora que estamos en la cama con China.

Lo que Mr. Trump no sabe es que mis paisanos, con muro o sin muro, si no encuentran trabajo ni paz en El Pulgar, al norte van a regresar, pues lo único que quieren es su pellejo salvar, y ponerse a trabajar, para su panza llenar.

Lo mismo quieren los sirios, afganos y africanos por lo que, al igual que los cubanos, arriesgan su pellejo en balsas hechizas, escapando del hambre y la miseria que trae la guerra salvaje y el comunismo. La crisis migratoria europea más grave desde WW2. Crisis política, también. Si no lo creen, pregúntenle a la frau Merkel.

En nuestro vecindario, también estamos presenciando una severenda crisis migratoria, culpa de otra dictadura. Casi 3 millones de panas venezolanos, y contando, huyen del hambre, la violencia y la hiperinflación. Un éxodo comparable solo con el afgano en plena guerra. Es el pueblo el que está emigrando, los platudos hace ratos se fueron. Pueblo luchador, que al otro lado de la frontera sobrevive en campamentos, hace la cacha, carga y descarga camiones, y hasta vende sexo, culpa de un busero llamado Maduro.

Tampoco podemos ignorar el éxodo de miles de nicas a Costa Rica, huyendo de unos asesinos de apellido Ortega, padrino y madrina de un corrupto salvadoreño de apellido Funes.

Si no queremos verla de a palitos como los balseros del Mediterráneo, los cubanos, venezolanos y los nicas, no podemos permitir seguir en manos de los que queman la bandera gringa; los mismos que le están vendiendo el país a los chinos, ni caer en las manos de un maje, en busca de fama y fortuna, que se cambia de bandera como si fueran calzones.

"No hablemos de política, mejor cantemos", pide la lorita con los ojos colorados de tanto fumar ganja: Exodus / Movement of the People/ Open your eyes, and look within / Are you satisfied with the life you’re living.

Compatriotas: Open your eyes, a la hora de votar, para otro éxodo sin precedentes poder evitar. We know where we’re going / We know where were’re from / We’re leaving San Miguel / We’re going to Trump land / Exodus: Movement of the people.