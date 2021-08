Extradición, la palabra que incomoda a la Corte oficialista

Documentos judiciales estadounidenses a los que LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso confirman que las líneas entre las pandillas y los políticos salvadoreños efectivamente se han cruzado. En el caso del pandillero que el Departamento de Justicia ha solicitado extraditar acusado de un importante prontuario delictivo que incluye dirigir actos de terrorismo en Virginia y Nueva York, se consigna que sus actividades incluyeron influir a favor de un partido político en las elecciones municipales y legislativas de 2018 en El Salvador.

La noticia no es escandalosa en una sociedad que ha perdido su capacidad para sorprenderse sobre este particular. Recuérdese que no ha pasado ni un año desde que el periódico digital El Faro estableció que funcionarios del actual gobierno se han reunido con líderes de una de las pandillas que libran prisión de modo recurrente casi que desde el inicio de la administración.

No obstante, el contexto en el que se conocen estos datos pone en una perspectiva distinta la noticia. Pese a que el pandillero apuntado, Armando Eliú Melgar Díaz, es requerido por los norteamericanos desde mediados del año pasado, y a que en su momento algunos elementos del ministerio público salvadoreño consideraron que darle trámite a esa solicitud sería un trámite ordinario, la Corte Suprema de Justicia impuesta por los diputados oficialistas ha detenido el procedimiento.

Es curioso que el mismo régimen que persigue a varios de sus adversarios políticos y críticos acusándoles de haber pactado con pandillas y de haber intercambiado "la sangre de los salvadoreños por votos", actúe en la dirección opuesta precisamente cuando la actuación judicial estadounidense podría arrojar luz sobre esas acusaciones.

A diferencia de otras coyunturas de la crónica democrática salvadoreña, la acumulación de poder de la que el binomio GANA-Nuevas Ideas hará gala al menos en este trienio impide confundirse con la narrativa: si los magistrados que el oficialismo instaló en la Corte Suprema exhiben intención de obstaculizar esa extradición no es sino por indicaciones de la Presidencia de la República.

La de Melgar Díaz no es la única extradición solicitada por aquel país. Catorce pandilleros que constituyen la representación a nivel nacional de uno de los principales grupos delincuenciales salvadoreños son requeridos en Estados Unidos por terrorismo. Entre esos reos figuran algunos de los interlocutores que anteriores administraciones tuvieron en lo que se dio por llamar la tregua del gobierno de Mauricio Funes.

Al menos desde la línea discursiva de Bukele, esta reticencia a extraditar sucesivamente a los cabecillas es incomprensible. El mandatario prometió hace un mes, al oficialmente militarizar la seguridad pública, que "habrá una persona brindando seguridad por cada pandillero". En esa ocasión también se refirió al asunto como una "guerra contra las pandillas" que requiere de "medidas valientes".

La geopolítica tampoco ayuda a entender lo que está pasando: la tirantez diplomática con Estados Unidos que este tema puede suponer sólo tensaría más el ambiente, un efecto nada recomendable cuando se negocia un urgente préstamo con el Fondo Monetario Internacional. No habría lobista en Washington que compensara con buenas maneras la amargura de un no a esas extradiciones para el Departamento de Justicia.

Son demasiadas incongruencias ante la opinión pública; o Bukele pone en cintura a sus pasapapeles del Órgano Judicial o le aclara al país si la militarización de la seguridad es sólo un espectáculo populista y detrás de los muros se está cocinando un enfoque distinto al fenómeno pandilleril.