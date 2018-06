FMLN: desconexión de la realidad

La conducta del FMLN como partido en el poder con frecuencia ha asombrado a la ciudadanía por posturas radicales en temas que ellos combatieron por años durante la guerra, siendo oposición y al asumir el poder en los períodos de Funes y Sánchez Cerén, repitiendo aumentados, los errores que señalaban a los gobiernos militares y ARENA, algunos reales, otros inventados, y los han excedido con creces, nepotismo y clientelismo, corrupción y saqueo del Estado a gran escala en todos los niveles, comportamiento abusivo desafiando la ley en numerosas ocasiones, como contra la Sala de lo Constitucional y otros temas. La defensa sin sustento y un desparpajo impresionante de sus corruptos, investigados o señalados en actos ilícitos, de forma irresponsable y en algunos casos cínica. Otro tema que asombró al principio, pero actualmente más, es su respaldo incondicional al régimen de Venezuela, comprensible en un principio porque les enviaban dinero a través de Alba y Alba Petróleos, debían mantener contento a su financista.

A estas alturas, las deudas adquiridas con PDVSA o Alba por las municipalidades firmantes del tratado, o las deudas de Alba por su quiebra en negocios que emprendieron, están en las sombras, no se sabe la cantidad ni quién es el responsable de pagarlas. Las municipalidades firmantes han ido cambiando cuando el FMLN las pierde, pero el compromiso existe y teóricamente ellas debieran pagar esa deuda, por dinero que sus contabilidades no reflejan como recibido. Se dice que fueron directamente a Alba, sus empresas y los bolsillos de dirigentes militares y civiles venezolanos operadores de Alba y dirigentes del Frente, no hay explicación pública ni rastro.

El montaje de la aerolínea VECA que desembolsó millones a empleados y proveedores sin que llegaran a operar, pilotos ex-Taca en su mayoría, relatan que pasaban sentados y por requerimientos de los propietarios de las aeronaves, volaban cada 30 días llenando los protocolos necesarios y no vuelos regulares. A veces llevaron a pasajeros a una vuelta turística. La empresa declaró bancarrota dejando acreedores sin nada; de millones que circularon no hay cuentas claras; tanto la opinión pública y judicial señalan parece una operación de lavado de dinero, veremos si la Fiscalía lo persigue y encuentra evidencias.

El régimen de Venezuela se convirtió en dictatorial y represivo, tiene a la población muerta de hambre, los reprime brutalmente y es señalado mundialmente de narcotráfico a gran escala. El mundo lo rechaza, pero el FMLN, el secretario general, el presidente de la república, el actual candidato presidencial y altos dirigentes, lo siguen respaldando incondicionalmente, ¡increíble! Solo se explica porque aún hay petróleo subsidiado y deudas, y ese dinero manchado de sangre compra lo que no va con los ideales que predicaron. El apabullante voto de castigo que sufrieron el 4M mostró con claridad el rechazo de sus militantes y simpatizantes a sus conductas.

A pesar de ese rechazo, el FMLN se esmera en defender a Mauricio Funes y el saqueo que hizo, no se sabe si por no mancharse o él puede incriminar a mucha gente en el partido y gobierno.

El colmo es la declaración de apoyo al gobierno genocida de Ortega-Murillo, que masacra jóvenes nicaragüenses y cuenta más de doscientos asesinados por paramilitares y franco tiradores nicaragüenses y cubanos, ¡condenado mundialmente!

El FMLN no ha entendido nada, por qué los rechazan, están totalmente desconectados de la realidad.