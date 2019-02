FUSADES: coyuntura legal e institucional

La semana anterior FUSADES presentó su Informe de Coyuntura Legal e Institucional a través de su Departamento de Estudios Legales (DEL), para el segundo semestre de 2018, es un informe bastante amplio que cubre de manera rigurosa instituciones que tienen que ver con transparencia y justicia, sus actuaciones en el país, el cumplimiento de la ley específicamente en instituciones del Estado, la Asamblea Legislativa, la Administración de Justicia, analizando el trabajo de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, la sentencias de inconstitucionalidad y la función disciplinaria judicial, hay un capítulo en que analiza las Juntas Receptoras de Votos, el Financiamiento de los Partidos Políticos, las actas electorales y la reiteración por la nueva Sala de lo Constitucional de que los diputados suplentes deben ser elegidos por el pueblo, todo lo anterior relacionado con el Estado de derecho.

En un segundo capítulo se refiere a la transparencia, en la que presenta encuestas al respecto, el trabajo de las instituciones y el cumplimiento de las obligaciones internacionales y otros temas como la rendición de cuentas, tema que lo divide en lo que corresponde al Estado, la fiscalización a la integridad y la penalidad de la corrupción, finalmente en ese capítulo aborda lo relativo a la libertad de expresión.

Hay un último capítulo sobre el clima de negocios, que ve de mal en peor. Presentan el estado actual en los diferentes rankings al repecho, Competitividad según el Foro Económico Mundial, el presupuesto 2019, FOMILENIO 2 y la modernización del Estado. Finaliza con el estado actual de la seguridad ciudadana, asesinatos, extorsiones, población carcelaria y percepción ciudadana, obligatorio de analizar para comprender y evitar las migraciones masivas en caravanas. El miedo y las caravanas con todas las vejaciones a que se someten los que se animan a migrar es de las enervaciones mayores que vivimos.

El reporte es suficientemente amplio, en esta primera entrega desarrollé prácticamente el índice, luego desarrollaré el resumen ejecutivo y temas relevantes.

La impresión personal al salir del evento, a pesar de que hay avances en muchos frentes, al final como casi siempre que veo un estudio que FUSADES presenta con rigor académico y desnuda con cifras las diferentes cosas que vive el país, salí profundamente triste, casi con ganas de llorar.

Al analizar las instituciones reprueban en su accionar, son la Sección de Probidad de la Corte Suprema, la Asamblea Legislativa (no sorprende), la Fiscalía General de la República, el Tribunal de Ética Gubernamental y la Corte de Cuentas, que pareciera no existir, ha sido y sigue siendo tapadera de corruptos e instrumento de chantaje político para oponentes.

Escudriñando en las últimas persecuciones de casos de corrupción, decepciona que se ven resultados solo en casos de corrupción pequeña y en los grandes como el de Saca y el exfiscal Martínez, tristemente son enjuiciados o condenados por una pequeña parte de sus culpas, lo demás es mediático. El Tribunal de Ética Gubernamental podría no existir que no sucedería nada diferente; la Sección de Probidad inicia investigaciones, pero las detienen cuando afectan a funcionarios actuales o futuros; la Secretaría de Transparencia es un chiste, mejor ni mencionarla; la Asamblea Legislativa no cumple los procedimientos de ley en las elecciones de segundo grado, entre otras muchas cosas que hay que señalar.

Qué tristeza. Me dicen... no estamos tan mal como otros países, es consuelo de tontos.

En próximas entregas ampliaré el contenido de este valioso informe.