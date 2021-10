FUSAL: "Liderazgo solidario de unas familias a otras"

En un momento en que a nivel mundial y nacional parece que existe mucha crispación y hostilidad en el ambiente debido a la incertidumbre de no saber cuándo termina la crisis sanitaria producida por el covid-19, parecería refrescante descubrir y cultivar un liderazgo amable que construye puentes entre la familia, la empresa y el Estado, para que podamos ayudar a salir del atolladero paralizante que produce no saber cómo enfrentar "la nueva normalidad". Me parece relevante y conveniente hacer una reflexión sobre los diferentes estilos de liderazgo solidarios que nos ayudan a tener una resiliencia llena de empatía que permite que vivamos juntos.

El Dr. Boris Cyrulnik, neurólogo y siquiatra, creador del programa estatal francés "Los primeros mil días del recién nacido", señala que facilitar la pedagogía de la empatía en el entorno familiar y laboral ayuda a que se reduzcan los prejuicios que adultos se van arrastrando e impidiendo hacer los cambios personales necesarios para edificar la mejor versión de sí mismos.

Un interesante caso de éxito de liderazgo empático solidario se encuentra en la trayectoria de FUSAL, cuyas siglas significan "Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano". Esta organización no gubernamental ha cimentado en El Salvador una cultura empática hacia los más vulnerables a lo largo de sus 35 años de trabajo, aunando recursos y canalizando el deseo de personas individuales, dueños de empresas nacionales y extranjeras de todos los tamaños, para lograr impactar positivamente el lugar en que realizan sus negocios.

Y es que desde que inició FUSAL, sus fundadores tenían claro que unir esfuerzos de todos los tamaños y procedencias era fundamental para construir un compromiso que impactara, según las palabras del actual presidente de la institución, Ricardo Poma, hace 10 años, al explicar la razón de empezarla: "Esta noche les quiero presentar a un superhéroe, que tiene la capacidad de generar esperanza, luchar contra la injusticia, cuidar el medio ambiente, ser tolerante y considerado con los demás, una persona que sueña, anhela y se esfuerza por alcanzar sus metas y por construir una sociedad más humana y solidaria. Este superhéroe está aquí con nosotros hoy. Sos tú, son ustedes; somos todos: jóvenes, líderes de organizaciones sociales, empresarios, profesionales, voluntarios, periodistas, artistas, en fin, todos los que estamos comprometidos con El Salvador... Hace muchos años, un grupo de personas que soñaban con un país en paz y armonía, en el contexto de un devastador desastre natural y en la coyuntura de una guerra fratricida, decidió fundar una institución, la Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano (FUSAL), que se convirtió en un puente de solidaridad y esperanza. El hombre que la promovió fue mi padre, Luis Poma, quien tuvo la visión, la sensibilidad y el nivel de energía necesario para crear una organización que ha contribuido a mejorar el sistema de salud en nuestro país...".

Efectivamente, unirnos para servir a los más vulnerables es un regalo de la vida. La construcción de un liderazgo solidario y resiliente no es solo atribuible al desarrollo de atributos personales, más bien se teje en la relación con las demás personas. La promoción de oportunidades de desarrollo y transformación en una sociedad es una tarea colectiva y por lo tanto tiene una dimensión comunitaria. (El Dr. Boris Cyrulnik la define como una labor de punto que, al tejer el vínculo, teje la resiliencia. Los vínculos tejidos con resiliencia nos permiten sobrellevar y superar los momentos más inciertos. Fuente: Las claves de los especialistas para avanzar hacia la resiliencia en tiempos de gran incertidumbre).

Tuve ocasión de ver desde 1991 cómo este estilo de liderazgo solidario, que comenzó en 1986 con un grupo de empresarios y los miembros de la familia Poma, se fue extendiendo desde FUSAL hacia otras familias de empresarios, de individuos, de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, instancias del Estado, centros de salud públicos o privados y universidades, hasta ser ahora una colectividad formada por líderes solidarios de todas las edades. Me imagino platicando de nuevo con don Luis Poma y quizás escuchándolo decir: "Servir y ejercer un liderazgo solidario es una bendición y enriquecimiento de unas familias a otras".