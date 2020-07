Falta poco, resistamos

De los más de doscientos ensayos de vacunas que se estaban realizando, había tres estudios más prometedores y confiables. Por ello, los he seguido con esperanza. Sobre todo, el que estaba realizando la Universidad de Oxford con el laboratorio Astrazeneca, el cual hace algunos meses estaba en fase experimental en humanos con el apoyo de Brasil. Finalmente, esto ya no parece ser una especulación ni una promesa; el mismo laboratorio anuncia en su página web que septiembre de 2020 es la fecha en que circulará la primera vacuna para el covid-19. Fecha en la cual el laboratorio pondrá al alcance de la gente la vacuna desarrollada en colaboración con dicha universidad. Según dice el sitio web, esta vacuna proporcionará protección por un año, como la vacuna de la gripe, y se calcula que cada dosis podría tener un costo muy accesible para cualquiera; aunque esto no es definitivo, ya que hay que tener en cuenta las complejidades de la producción y distribución masiva.

Las falsas noticias son una peste más grande que la pandemia en este momento. Sin embargo, después de revisar varios sitios médicos oficiales, parece que esto será una realidad a muy corto plazo. Esperemos que se cumpla en esta fecha.

Es ahora más que nunca que debemos cuidarnos con lo que realmente funciona: las medidas de seguridad y protección. Esta pandemia ha perturbado a todos. Los pacientes se han vuelto médicos recetando; los médicos se han vuelto brujos; funcionarios, legisladores y columnistas defendiendo tratamientos, sin el más mínimo conocimiento científico. Al final, el único resultado: la incertidumbre. Personas sufriendo efectos adversos gracias a exceso de Zinc y vitamina C en sus dietas. Antiparasitarios, ibuprofenos, antihistamínicos y otro medicamento dados sin un sustento científico serio y comprobado, aun sabiendo sus efectos adversos. Siendo pacientes con síntomas leves o moderados, probablemente lo único que necesitaban estas personas era un tratamiento sintomático como acetaminofén, y complementarlo con reposo, sol, hidratación y un jugo de naranja.

Se ha jugado con la ignorancia y angustia de las personas. Eso no se debe hacer. El médico debe respetar a los pacientes y no darle tratamientos experimentales. Sobre todo, cuando grandes estudios no solo ponen en duda estos tratamientos, sino que los contraindican. ¡Solamente un inconsciente podría seguirlos recetando! Los títulos no curan y a veces la mala praxis mata más gente en el mundo que las enfermedades. Sí su médico hace esto y lo convence, él debe postularse para algún cargo por su elocuencia, pero no debe ejercer la medicina.

Un rayo de luz se ve al final de esta amarga pesadilla. Esperemos esto sea verdad. Entre tanto, cuídese mucho. Recordemos que la mayoría de contagiados son asintomáticos. Ellos pueden estar frente a usted y no saberlo. Use su mascarilla siempre, mantenga un frasco de alcohol gel a la mano y respete las medidas de distanciamiento

Por los que ya se fueron, por los que están sufriendo, por nuestros amigos y familiares que están cerca. Por ellos, resistamos un poco más y hagamos las cosas bien. Un pueblo educado es lo único que El Salvador necesita.