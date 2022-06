Fariseísmo posmoderno

El morboso juicio entre los actores Amber Heard y Johnny Depp tocó a su fin con un veredicto que, en general, le favorece más a él que a ella. Ninguno de los dos sale bien librado, pero en el caso de la actriz el descrédito es mayor: su carrera artística ha sufrido un golpe enorme, el deterioro de su imagen en redes sociales –donde la agresión suele ser cómoda y gratuita– es evidente, y encima tendrá que pagar por haber afirmado cosas que no pudieron demostrarse en un tribunal. Para Heard, haber escrito que fue "víctima de violencia doméstica", aunque evitara nombrar al agresor, terminó siendo sinónimo de derrota, no solo ante la ley sino en el "juicio" de la opinión pública.

Un porcentaje del movimiento feminista de cuarta ola ha reaccionado tratando de poner curitas a la herida, pues teme que el "efecto Heard" desmonte sus premisas, algo que es posible tras el fracaso concreto de una mujer que no logró sostener su acusación de "violencia de género". El resultado agrieta la generalización antimasculina del "Me too" o la tesis del "enemigo abstracto" subyacente en la canción "Un violador en tu camino", globalizada con tanto éxito desde Chile.

Sin embargo, aparte del precedente jurídico que supone, el fallo contra Amber Heard coloca en la balanza una reflexión obligada: la del ambiente corrosivo en que deriva cualquier dicotomía lanzada a la sociedad en clave de enfrentamiento.

Hombre-mujer no es una dualidad humana inocua; plantearla como antagonismo inevitable, por consiguiente, tiene repercusiones. Por eso es ingenuo esperar mesura y equilibrio allí donde se afirma o deduce que cada hombre, la exacta contraparte de su pareja, es un "abusador potencial". Es la misma ingenuidad de quien niega la existencia de comportamientos machistas o la ocurrencia de abusos reales contra mujeres. La conceptualización genérica del victimario y de la víctima fallará en algún momento, porque no es cierto que todos los varones sean maltratadores ni que todas las féminas sean angelicales. Tampoco es verdad que la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, sea patrimonio exclusivo de un sexo, una raza o un sector social.

¿Se necesita que alguien como Amber Heard pierda un juicio para reconocer algo tan obvio? No, por supuesto. Pero es asombrosa la falta de escrúpulos o criterio en quienes disfrazan su ideología de "compasión" o "empatía". Alrededor del debate sobre Johnny Depp, Raven Smith, columnista de la revista Vogue, escribió el 19 de mayo (mucho antes del fallo): "Aunque llevo un tiempo barruntándolo, ya no puedo seguir jugando a dos bandas. Es hora de trazar una línea. Ha llegado el momento de creer a las mujeres, a todas las mujeres. Hay que creer a Amber Heard". ¿Qué puede responderse a una consideración tan simplista?

Curiosamente, personajes como Raven se asustan del grado de polarización social que causan las rupturas escandalosas entre celebridades. Se preguntan por qué tanta misoginia en redes sociales sin atreverse a cuestionar el aporte de sus medios a ese maniqueísmo. Porque exhibir mujeres semidesnudas en portadas de revista, presentándolas como meros objetos de deseo, por alguna razón no es para ellos otra forma de violencia o instrumentalización. Y luego, además, nos quieren convencer de que ser "igualitarios", con independencia de la razonable igualdad legal, es adelantar nuestro apoyo a una persona en virtud de su sexo. Puro fariseísmo posmoderno.