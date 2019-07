Fase I y II

Las cuatro bases de la seguridad ciudadana son: prevención, investigación, represión y reinserción. Modestamente debo agregar una derivada que es la rehabilitación. Lo anterior se cumple con la presencia policial en primer lugar; segundo, la inteligencia e investigación deben vincular e individualizar a los delincuentes; tercero, producto de la investigación se debe realizar las capturas y enjuiciamientos, tomando como base esencial la individualización y la prueba científica, superando a la brevedad posible los testigos con criterio de oportunidad quienes son producto viciado; y cuarto, el cumplimiento de la sentencia debe rehabilitar a la persona para lograr una verdadera reinserción. Creo que las generaciones que nacieron entre 1991 y el año 1998 llegaron al punto de no retorno y las hemos perdido.

La falta de prevención había dado como resultado que el 89 por ciento del territorio nacional estuviera fuera del dominio de las autoridades gubernamentales, a tal grado que se comprometió la integridad del Estado. Actualmente estamos en presencia de una prevención o disuasión represiva, es decir, que por necesidad el actual Gobierno ha procedido a combinar esos dos pilares, con una participación investigativa o de inteligencia restringida, lo cual, de cumplir su función, vamos a ser testigos del "efecto rebalse", ya que al no haber procedido con las capturas de los jefes de las pandillas o con las de los elementos operativos, estos deben haberse ido a lugares en donde aún tienen mando. Lo anterior no viene de una suposición, sino con base en la experiencia como profesional y docente, porque desde que dio inicio la fase I, y ahora con la II, notamos una solaz calma. Pero ¿qué ha pasado con los delincuentes de la zona? Lo más seguro es que aún no hay capturas importantes de desarticulación, ya que sumando las 72 horas de detención administrativa y las 72 horas de los tribunales, son 6 días sin el comienzo del juzgamiento, tomando en cuenta que ya llevamos casi un mes de la operación, sin haberse dado por lo menos tres juzgamientos de pandilleros, con base en las fases.

La labor de Centros Penitenciarios es loable porque el señor director está siendo proactivo, pero no debe apartarse de la ley, ya que el estado de emergencia es finito y requiere de elementos propios de la individualización. Los traslados en conjunto de varias pandillas a un mismo recinto no es quebrantamiento a los derechos humanos, porque todos estarán en igualdad de condiciones y tal como se ha visto, lo que harán es subdividir los espacios y establecer los límites. Esto no es nuevo, solo basta con ver documentales de institutos de internación y podrán comprobar lo que les he dicho.

El hecho de que no han cometido delitos más constantes es porque están asimilando que se ha comenzado una nueva era y se reorganizan. ATENTOS.

Con todo respeto, le sugiero al señor presidente Bukele que no se combatan territorios aislados, sino que termine departamento por departamento, para que todas las fases de rehabilitación y prevención se mantengan con éxito. Segundo, el plan debe apegarse a la ley para que los procesos no caigan en ilegalidad, como lo que ocurre actualmente con la emergencia.

Sun Tzu manifiesta que separar al ejercito frente a lo desconocido es un error que dará batallas, pero se perderá la guerra.

