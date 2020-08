La vida no le sonríe a don Chente. La noche que Amanda pegó recio, simasito se lo lleva la correntada. Además le llueve sobre mojado pues, por la cuarentena de La Tiendona, no pudo ganarse su pan dignamente y le tocó pedir caridad. Gran cola hizo para los $300, pero no estaba en la lista. Y como no está en la lista, tampoco le cayó la bolsa solidaria. Bandera blanca, ni modo.

Menos mal La Tiendona ya abrió, y ha regresado a descargar mariscos de los picops que llegan del puerto todas las madrugadas.

Don Chente mueve animal muerto para no caer muerto. Para medicina no le alcanza, por lo que anda todo encalambrado culpa de la artritis. Para acabar de amolar, la calavera le anda haciendo ojitos, pues no le queda diotra que amontonarse en cama de camión por falta de bus. ¿Felices vacaciones, don Chente?

Otto no se la está viendo tan de a palitos, pero también ha pateado el ácido. Es uno de los 70 mil trabajadores salvadoreños que, entre marzo y julio, se quedaron sin trabajo. Su última rata le cayó el 15 de mayo y, desde el 17 de marzo que lo mandaron a trabajar a su casa, no ha visto a sus compañeros. ¡Qué falta le hace la camaradería, y la jodarria! También le hace falta echar el arte en diseño gráfico para que las marcas de los clientes de la agencia vendan más.

Un mensaje de esperanza a Otto, y a los otros 69,999 (y contando) que también les dieron en la nuca: Recuerden que la vida es un subibaja; se abren y se cierran puertas y, al caer el portazo, es cuando más tenemos que poner de nuestra parte para volverla a abrir. Yo sé que así será, Otto, a echar el arte en sus pinturas astrales, recuerde que está en deuda con la pared de mi sala. ¡Felices vacaciones, Otto!

La vida tampoco le sonríe a don Chamba. Esto a pesar de que se siente con leche por haber pasado el examen para portar guama. También, por conseguir trabajo en Halcón Security, con lo que puede comprar la lechita a su recién nacida. Solo que casi no la ve, pues ahora le han clavado turnos de 72 horas, con un día de cadáver de por medio. Además de vigilar, ahora le toca apuntar un termómetro a todo el que entra, y untarles las manos de alcohol.

No importa que Chamba tenga que viajar a su chamba desde Atiquizaya. Sí importa tener que hacerlo como sardina, igual a don Chente, por falta de bus.

Sí importa también, que Halcón cobre 5 veces más del mínimo que recibe Chamba. Sí importa que no lo inscriban en el ISSS, ni mucho menos en la AFP. Sí importan sus gritos de angustia, producto de su recurrente pesadilla de la noche que tuvo que matar. ¿Felices vacaciones, don Chamba?

Otro gallo le canta al señor golondrino; el de la luna de miel con Nayib, su chero de toda la vida, fuente de sus riquezas desde que estaban en la alcaldía. Sería capaz de dar la vida por él; le agradece, infinitamente, la exclusividad en el negocito de platos de comida que le concedió. Centavitos, comparado con las comisioncitas que sus colegas se recetan en el biznes de las bolsas solidarias, las mascarillas, el hospital, y contando. “Golondrinos mañosos” les chifla la vieja la lorita Pepita.

Como ya es agosto, y su gusto por lo fino se ha alborotado, le pide a su chofer que pase por el súper para abastecer su ojo de agua, y a su mujer que marine unas langostitas de Maine, unos lomitos de Nicaragua y choricitos de Cojute. Él nunca se ha quedado en casa. ¡Felices vacaciones, señor golondrino comelón! “Quién te dijo que pelaras el guineyo, viejo feyo, barrigón”, le canta la lorita.

A pesar de los bacanales, omnipresentes en la nueva vida de la cúpula de Nuevas Ideas, ¿cómo van a ser felices, con tanto salvadoreño viviendo coyol quebrado coyol comido? ¿Cómo es posible que les valga sorbete quebrar al país entero, con tal de perpetuarse en el poder?

Los salvadoreños, aquí representados por un jornalero, un artista y un vigilante, oremos: ¡Gobierno ten piedad! Que la pausa de esta semana le baje la temperatura a tanto pleito estéril, a tanta mentira, tanta cortina de humo, tanta mano peluda; y, que regresando la próxima, se pongan a trabajar para el barco enderezar.

Todos en la misma dirección tenemos que remar. Comencemos por tratar al prójimo con dignidad y respeto, para que la vida le sonría –aunque sea un poquito.