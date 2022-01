¡Felicidades, adulto mayor!

A algunos, personalmente o como conductores de masas, no les agradan los adultos mayores; en casa los catalogan como "estorbos", son excluidos, se les arrincona, se les niegan fugaces momentos de compartimiento, de reíres, de amenidades por sus repetidas historias, y hasta hay parientes que les gritan que por qué no se mueren ya. En los trabajos, los marginan y desprecian, argumentando que solo la juventud tiene capacidades y dominio sobre ciertas ramas o herramientas de trabajo, sin considerar que los viejos también pueden capacitarse "en lo bueno nuevo" y compartir magistralmente "lo bueno viejo", que nunca ha pasado de moda y que tanta falta hace a la hora de formular diversos productos escritos y verbales, desde la terminación del producto, hasta el rol oral y corporal del expositor.

Los derechos humanos y los derechos divinos cubren desde los no nacidos hasta los más ancianos; y los momentos en que ellos demandan con gran vehemencia tales derechos es cuando son más frágiles y carecen de fuerzas para valerse por sí mismos, como lo es un niño en formación en el claustro materno, cuyo desarrollo y porvenir dependen de que se le permita mantenerse ahí y se le permita nacer y formar parte de la vida de su mamá y demás familiares. Similar situación vive un anciano, que aunque sea el dueño de casa y de otros valores, su decrepitud le impide accionar como en el pasado, y vive a merced de sus familiares. Y en el caso de aquellos viejos que aún laboran (que no ha de ser por deporte), creo que el papel de los empleadores debería estar cargado de mucha comprensión y empatía, procurándoles un ambiente inclusivo, amable y respetuoso, y proyectándoles un retiro digno; pero mientras dura esa relación laboral, podrían acercarse a ellos y aprovechar sus conocimientos en la materia laboral correspondiente, así como también aprender de ellos diversos aspectos que aprendieron en su larga experiencia laboral... No obstante, si no hubiere manera de que acepten gente mayor en los trabajos, o si se sienten demasiado ofendidos e incómodos con su presencia en la entidad, podrían gestionar una ley que prohíba contratar personas mayores de determinada edad, y todos tranquilos.

Solo un pequeño detalle para los(las) ancianos(as). Si usted en el pasado dañó a determinada persona, búsquela y pida perdón a Dios y a esa persona; si hay forma de restituir el daño, hágalo. Cierre correctamente esos círculos donde quedó gente golpeada, abandonada, llorando y maldiciéndole a usted. Sea correcto(a).

Bueno, mis queridos viejitos y viejitas, ¿compañeros de infortunio? ¡De ninguna manera! ¡Es una fortuna inmensa llegar a la vejez, es un regalo de Dios, porque nos deja ver el caminar de nuestros hijos, reír con nuestros lindos nietos, envejecer al lado de nuestro querido cónyuge; nos provee de una psicología que una rápida mirada a determinada persona nos la pone como radiografía a nuestro entendimiento (o sea, al aire las cazamos); al perro rabioso que nos pretende morder, ¡pobrecito!, le vemos la llaga podrida que carga en el espíritu, porque en el fondo no es nada feliz, aunque "tenga pedigrí" –según él o ella–... La vejez, apartando las enfermedades y eventuales tristezas nostálgicas, nos trae sosiego y paz interior, capacidad de alcanzar la última puesta de sol, diciéndole a la vida: "Vida, nada me debes, vida estamos en paz". ¡Muchas bendiciones!