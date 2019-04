Felicidades. Luz en el horizonte

Es esperanzador que haya esfuerzos para difundir y elevar el conocimiento, la comprensión y la práctica de los Valores (así, con mayúsculas) en nuestra sociedad, desde la infancia a la adultez, desde la sociedad civil hasta los funcionarios.

El álbum Exploradores, Moral, Urbanidad y Cívica que Grupo LPG a través de Prensita y sus patrocinadores ha publicado recientemente ayuda a rellenar el enorme abismo que presenta nuestra sociedad en cuanto a las normas que deben regir la conducta colectiva desde la familia, la escuela, la calle, el trabajo y el desempeño en las funciones públicas. Lo proponen para 4º al 6º grados, pero en mi opinión, esto deben conocerlo y practicarlo los padres de familia y los maestros para que con su conducta refuercen y transmitan los Valores a su entorno, desde el nacimiento de los hijos hasta su ingreso al sistema educativo y burilarlos en las personalidades de cada uno para que sean su guía en las interacciones diarias.

En general, debemos tener presente que los Valores son creencias básicas o fundamentales que orientan nuestro comportamiento para que en cada momento tomemos las mejores decisiones tanto personales como colectivas y así estamos poniendo las bases para vivir bien en comunidad. Para lograrlo requerimos de una actitud adecuada que es, ni más ni menos, la virtud que nos impulse a actuar siempre de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores.

Me permito invitar a los lectores a reflexionar en familia sobre los siguientes Valores Morales, los cuales son personales evidentemente. Simplemente los enuncio: Amor, Altruismo, Respeto, Honestidad, Agradecimiento, Veracidad, Justicia y Valentía para provocar esa reunión familiar que seguramente se convertirá en una inolvidable tertulia en la que habrán participado todos los elementos de la familia, desde los niños hasta los adultos. ¿Qué son y qué significan cada una de esas palabras? ¿Cómo las practicamos en nuestra familia y con los demás de nuestro entorno? No se deberá señalar defectos o errores a nadie en particular, sino generalizar para evitar roces y conflictos. Este ejercicio debiéramos repetirlo periódicamente lo que nos permitirá ver la evolución de cada uno en el camino de superación que significa vivir los valores teniendo presente que una persona valiosa es aquella que vive de acuerdo con sus valores.

Considero que practicando, es decir viviendo estos valores morales, nuestra sociedad sería casi paradisíaca, pero estoy consciente de que esta vivencia significa cambiar muchos paradigmas y será un proceso lento pero que vale la pena emprender.

También quiero enunciar, para ejercicios similares, los Valores Cívicos (de vivencia comunitaria): Sinceridad, Lealtad, Tolerancia, Abnegación, Fraternidad, Austeridad y Patriotismo. Ya que los Símbolos Patrios nos muestran y representan la tierra que nos vio nacer o nos ha adoptado, con sus leyes, tradiciones y las costumbres de nuestros antepasados, debieran producir en nuestro interior efluvios de amor y fidelidad que nos obliguen a respetarla y servirla con todo nuestro empeño y la vida misma si es necesario.