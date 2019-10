Felicitaciones, señor presidente Bukele y ministra de Educación...

Su promesa de otorgar 6,000 becas a jóvenes de escasos recursos económicos me parece muy encomiable. Nuestro pequeño y pobre país no saldrá de su estancamiento social y económico si una inmensa cantidad de jóvenes no tienen oportunidad de educarse. Hay muchísimos jóvenes pobres muy talentosos. Es un enorme filón de oro que se está desperdiciando. Les deseo mucho éxito en ese emprendimiento que con gran sensibilidad están próximos a iniciar.

Esto me trae gratos recuerdos de mis inicios educativos. Mis padres eran modestos profesores, luchadores, esforzados, estoicos y soñadores. Tuvieron tiempos difíciles. Mi Bachillerato lo estudié en el Instituto Nacional INFRAMEN donde las exigencias académicas eran bastante fuertes, era gratuito, solo había que hacer examen de admisión, pero era de gran calidad. En mis primeros 3 años tuvimos régimen militar y su director era un coronel ingeniero y matemático francés, era de apellido Biás. Había una disciplina bastante prusiana. Durante los últimos 2 años ya no hubo régimen militar y el director era civil y un reconocido educador.

Para iniciar mis estudios universitarios tuvimos algunas dificultades. Pero Dios es Todopoderoso.

En 1950 inició la administración presidencial del coronel Óscar Osorio, la que concluyó en 1956. Este popular presidente, sin alardes de socialista ni comunista, tenía una fuerte mística social y humana. Fue de cuna muy humilde; se graduó en la Escuela Militar salvadoreña "Capitán General Gerardo Barrios". Sus estudios superiores los realizó en distintas academias, entre ellas la "Escuela de Guerra de Turín", en Italia donde estuvo por 3 años, y regresó a El Salvador en 1933. A su llegada al poder creó en Casa Presidencial una Oficina de Becas para otorgar becas en universidades extranjeras a jóvenes bachilleres de escasos recursos económicos y buenas notas. Yo fui uno de muchos jóvenes que tuve la oportunidad de lograr una profesión universitaria en el exterior. Me gradué de ingeniero agrónomo en 1958 en una universidad del extranjero.

Algunos años después obtuve una beca por parte de USAID para estudiar un posgrado en Economía Agrícola en la Universidad Estatal de Ohio y en la Universidad de Purdue. Mi filosofía: ¡Se vale soñar, creer y luchar!

Volviendo al expresidente coronel Óscar Osorio, no fue dictador populista, sí fue un buen promotor de inversiones; introdujo el sistema de Seguro Social, creó la institución de Vivienda Urbana y legalizó los sindicatos de trabajadores; impulsó un gran número de obras públicas como plantas hidroeléctricas, carreteras y complejos de viviendas con el objetivo de abaratar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El coronel Osorio murió pobre en 1969.

Vaya esta felicitación y comentario para ustedes con mucho respeto de este abuelo (91 años) que por algo más de 4 décadas –ya retirado– disfrutó de la vida ardua, de muchos sudores y preocupaciones pero agradable y saludable, de pequeño agricultor propietario diversificado en tierras de riego y de secano y que pudo sacar adelante a una maravillosa familia, que les desea el mayor de los éxitos en todos sus emprendimientos socio-humanitarios dirigidos a que nuestro querido y lindo "Pulgarcito" sea un país del que nadie quiera emigrar por falta de seguridad ni por falta de oportunidades para superarse y progresar.