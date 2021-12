Feliz que venga Navidad tras la crisis sanitaria

¿Por qué queremos que ya sea la Natividad de Jesús? La hemos deseado desde octubre de este año. ¿Será porque el año pasado fue difícil vivirla con todos los seres queridos y familia por el confinamiento debido al covid-19? O ¿será porque estamos ansiosos y con miedo y necesitamos dar y recibir amabilidad sacando el ángel?

"Noche de Paz... Noche de Amor..." Esta época es tiempo de dar, de ser solidario, lo cual implica pensar primero en los demás, antes que en sí mismos; es darle a alguien algo que lo necesita más que yo; tener misericordia, empatía.

Un gran hombre de nuestro tiempo, San Josemaría Escrivá de Balaguer, explica en su libro "Es Cristo que pasa" la actitud del cristiano en Navidad: "El Señor nos quiere entregados, fieles, delicados, amorosos. Nos quiere santos, muy suyos. De un lado, la soberbia, la sensualidad y el hastío, el egoísmo; de otro, el amor, la entrega, la misericordia, la humildad, el sacrificio, la alegría. Tienes que elegir. Has sido llamado a una vida de fe, de esperanza y de caridad. No puedes bajar el tiro y quedarte en un mediocre aislamiento...".

"En una ocasión vi un águila encerrada en una jaula de hierro. Estaba sucia, medio desplumada; tenía entre las garras un trozo de carroña. Entonces pensé en lo que sería de mí si abandonara la vocación recibida de Dios. Me dio pena aquel animal solitario, aherrojado, que había nacido para subir muy alto y mirar de frente al sol. Podemos remontarnos hasta las humildes alturas del amor de Dios, del servicio a todos los hombres. Pero para eso es preciso que no haya recovecos en el alma, donde no pueda entrar el sol de Jesucristo. Hemos de echar fuera todas las preocupaciones que nos aparten de Él; y así Cristo en tu inteligencia, Cristo en tus labios, Cristo en tu corazón, Cristo en tus obras. Toda la vida –el corazón y las obras, la inteligencia y las palabras– llena de Dios. Abrid los ojos y levantad la cabeza, porque vuestra redención se acerca (Lucas XXI, 28) hemos leído en el Evangelio. El tiempo de Adviento es tiempo de esperanza. Todo el panorama de nuestra vocación cristiana, esa unidad de vida que tiene como nervio la presencia de Dios, Padre Nuestro, puede y debe ser una realidad diaria. (Homilía "Vocación cristiana", n. 11)

La época navideña implica un espíritu de pobreza o de desprendimiento material que nos permite andar ligero de equipaje, como describe Pilar Urbano la vida del beato José María Escrivá de Balaguer en su biografía "El hombre de Villa Tevere": "Pobreza que radica, más que en el no tener, en el andar desprendido, ligero de equipaje, usando las cosas sin considerarlas como propias, careciendo de lo superfluo, no quejándose cuando falta lo necesario, eligiendo para sí lo peor, no creándose hábitos confortables, no permitiéndose caprichos, no apegándose a lo que a diario se utiliza: sea el reloj, sea la camisa, sea un coche, sea una habitación, sea la fotografía de un ser querido...".

Noche de Paz... Noche de Amor... Espíritu Navideño que va más allá del arbolito lleno de luces y de la bulla de Santa Claus. Es la conversión del corazón que nos permite mirar la necesidad del hermano en la empresa, el hogar o la vecindad.

Después del confinamiento por la pandemia vivida, que todavía estamos luchando por superar y nos produce incertidumbre, me parece ideal que queramos tener el verdadero momento de reflexión y transformación aprovechando el espíritu navideño dentro del corazón, para crecer hacia la mejor versión que podemos ser.