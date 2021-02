Al inicio de los ochenta, se lanzó la primera película de Rambo, titulada "First Blood", Primera Sangre, en español; en ella un ex boina verde hostigado por un alguacil que abusó de su poder y le hizo daño lo hizo internarse en la montaña y librar una guerra privada cazando a sus verdugos. Aunque sea una nada filosófica película de la serie de Rambo y aunque no sabemos si fue la intención del escritor, la moraleja es que la sangre derramada trae más sangre y la primera significativamente cambia la vida de muchos.

El asesinato de los militantes del FMLN, presumiblemente por personal de seguridad del ministro Alabí, probablemente arropados por el manto de impunidad que sienten quienes trabajan para Bukele, es la primera sangre derramada por militancia política según las evidencias, desde la firma de los Acuerdos de Paz, grave, muy grave, fue la primera y esperamos que sea la última. El frenesí de la violencia puede volverse en espiral, represión, venganza, contestación, más represión y así la rueda. Ya tuvimos suficiente de esto por décadas, hay que evitar caer en esa situación trágica, apocalíptica.

Todo lo que leemos y escuchamos de la gente sensata es que el principal responsable de que esto haya sucedido es el presidente Bukele, por su permanente discurso de odio y matonería, la impunidad con que actúa y lo visceral e irresponsable de su comunicación, que en su imaginario de peligrosas fantasías hollywoodenses, no ve ni le interesa ver más allá de la coyuntura.

En efecto, el permanente discurso de odio, descalificación y confrontación, viniendo del primer mandatario, azuza a sus adoradores y quienes portan armas con el odio y la bilis a flor de piel, pueden halar el gatillo fácilmente sintiendo la ilusoria cobija de una falsa impunidad, el manto del emperador no alcanza para cubrir tantos delitos y este de sangre, menos.

Para colmo de males, el vicepresidente Ulloa, muchas veces equivocado, pero hasta ahora civilizado, imaginamos que inspirado o azuzado por su líder, cayó en la tentación y profirió un belicoso, muy peligroso discurso de odio.

Los asesinatos fueron condenados de inmediato por la ONU, la OEA, Human Rights Watch, el Gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea y en El Salvador, un vasto sector de la ciudadanía, habrá más condenas en los días que vienen.

La presión viene por todos lados, esperemos que esa ola de repudio cambie la dirección que lleva el Sr. Bukele, ya tuvimos algo así cuando un militante del FMLN, de los comandos urbanos que quedaron desperdigados, la mentada Brigada Limón, mató a 2 policías y se escondió en la Universidad de El Salvador. Al principio los dirigentes del Frente quisieron desacreditar el hecho culpando a supuestos policías francotiradores, pero la presión ciudadana fue tan fuerte que en pocos días cambiaron de opinión y se desvincularon de Belloso y esos grupos.

Esperamos que en esta oportunidad haga reflexionar o retroceder al Sr. Bukele, aunque su estado de ánimo es de permanente confrontación y nunca de reflexión, pero esta Primera Sangre y las graves consecuencias que puede desencadenar debiera ser suficiente para un cambio, aunque no sea humilde porque le es imposible, por conveniencia suya y del país.