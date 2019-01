Fiscalía histórica

No hay duda de que el trabajo realizado por el licenciado Douglas Meléndez, al frente de la Fiscalía General de la República, ha sido magnífico e histórico, dado que El Salvador no ha tenido una cultura de combate a la corrupción y menos a la rendición de cuentas, de modo que al procesar a tres expresidentes por actos de corrupción y sustracción de las riquezas de las arcas del Estado fue ejemplarizante para toda la nación, y se dio un mensaje claro que nadie puede estar sobre la ley, aunque a decir verdad la mayoría de funcionarios (no todos) cuando detentan el poder se creen invencibles e intocables.

Lo mismo ocurre con el narcotráfico, las pandillas y el crimen organizado, cuando están en la cima, utilizan los recursos económicos para permear las instituciones que administran justicia para comprar impunidad y mantenerse fuera del radar de las investigaciones, lo que ocurrió históricamente con la Fiscalía, que era instrumentalizada por el poder político y económico. No obstante Douglas Meléndez tuvo la valentía y el coraje de romper esas estructuras internas y externas que obstaculizaban la justicia, por lo que era imposible procesar a ciertos personeros del país, pero en el "vox populi" eran criminales de alto calibre.

En consecuencia, Douglas Meléndez no solo fue un buen fiscal en busca de la verdad, sino que a pesar de las presiones y los obstáculos políticos y económicos que le impusieron, logró sacar a flote a la Fiscalía, aun con lo desprestigiada que se encontraba debido a la administración anterior, todo ello ha representado un triunfo para el país, y todas aquellas personas que estaban arropadas con el manto de la impunidad, que se rasgaban las vestiduras hablando vehemente contra la corrupción, han quedado en evidencia que cuando se detenta el poder durante mucho tiempo puede llevar al ser humano a creer que es invencible.

De manera que el estándar en la investigación a la clase política y al crimen organizado establecido por Douglas Meléndez en la Fiscalía es alto, no estoy diciendo con ello que el licenciado Meléndez fue perfecto o que no se cometieron desaciertos, claro que se equivocó, pero lo importante fue que no perdió el rumbo en la búsqueda de la justicia, como su antecesor que llegó a la Fiscalía solo a calentar la silla y archivar procesos de sus benefactores, por lo tanto la ciudadanía estará más atenta en la administración de justicia.

De modo que no se espera menos del nuevo fiscal, creo que Raúl Melara no solo tiene las credenciales académicas, sino que además de ello cuenta con la experiencia jurídica para realizar un buen trabajo de investigación en la Fiscalía y se busque castigar con todo el peso de la ley al corrupto y al delincuente, pero que a la vez se absuelva al inocente. ¡Menudo reto para el nuevo fiscal!, ya que, en toda la historia de la Fiscalía, solo se busca acusar a toda costa al presunto delincuente, pero en ocasiones la Fiscalía posee pruebas que la persona es inocente y aun así continúa acusando a la persona.

Este mal endémico debe terminar en la Fiscalía y premiar a los buenos fiscales que se ponen en los zapatos de aquellos ciudadanos que han sido víctimas del fraude procesal, cometido por malos elementos policiales, por malos ciudadanos, por malos fiscales y por malos empresarios; en suma, se necesita formar una Fiscalía justa y equitativa en la investigación y dejar el estigma que el buen fiscal es aquel que logra muchas condenas.