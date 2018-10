Fotografía electoral, NI-GANA

La campaña electoral se inicia oficialmente, una "no oficial" se dio con mucha anticipación, los aspirantes tratan de ganar espacios y simpatías. El exalcalde de Nuevo Cuscatlán y San Salvador está en eso desde sus tiempos de edil en ambas, con una estrategia de mostrar imagen joven, rebelde, no convencional, estar contra todos los partidos políticos, vestir diferente, apoyado en un sofisticado grupo de manejo de redes sociales, con capacidad de difundir mensajes favorables, informar sobre noticias, adecuándolas a su interés, así como atacar por redes a oponentes o quienes lo critiquen, así como a personas o instituciones que quieran desacreditar, el llamado "ejército de troles", que probablemente no son muchos pero tienen la capacidad de multiplicarse exponencialmente en las redes. Esa estrategia le funcionó muy bien en posicionar su imagen en la preferencia popular con cifras muy altas, llegó a tener aprobación de cifras cercanas al 70 %.

Ya en la competencia real, el exalcalde enfrentó una serie de tropiezos importantes, fue alcalde por el FMLN, parecía que sería candidato por ellos, sin embargo, descalificaciones al partido y líderes provocaron su expulsión del Frente, buscado piensan muchos, para mantener su postura anti partidos. También enfrentó la realidad, que allí no sería el líder absoluto, lo que según quienes lo conocen, no va con su personalidad calificada de mesiánica y su postura anti partidos sufría.

Apostó entonces a formar su propio partido, Nuevas Ideas, que no logró su inscripción a tiempo. Buscó apremiando plazos, un partido alguna vez prestigioso como social demócrata, ahora a mini partido sin sus figuras históricas prestigiosas, Convergencia Democrática, que había sido cancelado en la elección anterior por no alcanzar 50 mil votos, según la ley. Igual suerte corrieron el PCN y el Partido Demócrata Cristiano. Estos últimos se adaptaron, formaron uno nuevo y siguieron adelante conforme a la ley. El CD fue absuelto por un fallo debatido sobre el cual había una demanda de inconstitucionalidad. El TSE solicitó a la sala que se pronunciara, el fallo fue de inconstitucionalidad, el TSE canceló al CD y el exalcalde no podría correr por ellos. Entre gallos y medianoche, se afilió a la última opción disponible, GANA. Muy alejado de sus declaraciones que su corazoncito era de izquierda, más alejado aún de sus declaraciones anti partidos políticos, GANA es el partido más cuestionado por su origen oscuro de transfuguismo de ARENA y señalamientos de que los tránsfugas fueron comprados con dinero del gran saqueo del expresidente Saca, que corrió para presidente por ellos en la campaña pasada, con fuertes vínculos con Herbert Saca según se dice. Fue a caer con la novia más fea y desprestigiada al final.

El exalcalde también enfrenta una serie de demandas judiciales por malos manejos en las municipalidades que presidió y nuevas demandas por su participación en Odebrecht, su empresa de publicidad que facturó millones con fondos públicos, prohibido por ley por ser funcionario.

En la última encuesta de CID Gallup, a la pregunta con papeleta de por quién votaría, mostró 39 %, casi 30 menos que su máximo de 70 %. La suma de porcentajes de la Coalición que encabeza Calleja llegó a 31 %, 7 puntos de diferencia.

Veremos cómo se comporta en la recta final, el pronóstico es que seguirá cayendo, no tiene infraestructura fuerte, GANA le ahuyenta a creyentes, el FMLN comprendió que su verdadero enemigo es el exalcalde y se van contra él. Seguiremos el curso de la historia.