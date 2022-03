Audio

Fracasamos

En diversos espacios de opinión venimos comentando sobre la actitud pasiva que muestra la mayor parte de organizaciones de la sociedad civil ante la escalada de atropellos que está sufriendo nuestro sistema democrático y el Estado de derecho desde la toma de Nayib Bukele de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, y que se recrudeció a partir del resultado de las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2021, y el inicio de la nueva legislatura el 1 de mayo de 2021.

Nunca habíamos visto una actitud tan pasiva desde que con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 nos decidimos a iniciar el recorrido para implementar el sistema democrático, y tomamos conciencia de que era necesaria, y a su vez era nuestra responsabilidad, participar de manera activa, firme y decidida en ese proceso para proponer, reconocer, demandar y vigilar la actuación de los funcionarios, y exigir que los partidos políticos, órganos e instituciones del Estado se organizaran, conformaran y funcionaran de acuerdo con lo establecido en la Constitución.

Naturalmente que hay temor ante la arbitrariedad y los abusos de poder del actual régimen. La solución está en nosotros mismos. No tenemos que esperar que las presiones de ningún gobierno extranjero hagan rectificar al Gobierno. El problema está en que las organizaciones de la sociedad civil más tradicionales perdieron legitimidad al haberse alineado descaradamente con los dos partidos que estuvieron en el poder en los últimos 30 años, porque era la manera con las que sus dirigentes más relevantes aseguraban mantener sus privilegios. No podemos olvidar que de la gremial más importante del sector privado salió el presidente que está en la cárcel por corrupto, y que fue el que montó la estructura para la malversación de fondos públicos que siguieron utilizando los siguientes gobiernos, incluyendo la formación del partido político que sirvió de vehículo a los actuales gobernantes para llegar al poder, y que es donde está la escoria de la clase política que ha dirigido al país en los últimos años.

El grado de deslegitimidad de las organizaciones llegó a tal nivel que los mismos dirigentes que apoyaban a uno de los partidos, cuando el otro llegó al poder lo apoyaron de la misma manera, y el colmo es que ahora muchos de los que influenciaban la toma de decisiones de aquellos gobiernos, lo están haciendo con el actual régimen, incluyendo los dirigentes de importantes grupos empresariales que promovieron y apoyaron muy de cerca algunas de las candidaturas presidenciales que compitieron con Nayib Bukele en las elecciones de 2019.

La alternancia en el poder hace que se vayan revelando los desmanes y abusos que cometen los gobernantes y sus patrocinadores, y el discurso y la propaganda de los regímenes de turno sirven para revelarlos y desprestigiarlos ante la ciudadanía. Esa es la razón por la cual se acabaron los partidos políticos tradicionales. Un dicho muy popular dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. El problema es que no es lo que merece la ciudadanía honrada y trabajadora que ansía tener mejores oportunidades, pero es lo que sucede cuando tenemos la actitud pasiva que estamos comentando.

Ante la realidad que estamos viviendo, vienen muy al caso las palabras utilizadas por el periodista ruso Ilia Krasilshchik en un artículo publicado la semana pasada en The New York Times a raíz de las consecuencias que puede traer a su país las actuaciones irracionales del régimen autoritario que los gobierna. Dice así: "Aunque protestamos, nos organizamos, ejercimos presión, difundimos información y llevamos vidas honestas a la sombra de un régimen corrupto, debemos decir la verdad: fracasamos... no conseguimos cambiar el país para bien. Ahora debemos cargar con ese fracaso", y termina diciendo: "Aun así, nos corresponde a nosotros iniciar la conversación sobre lo que ha sucedido... La responsabilidad es la clave. Ahora debemos dejar de lado nuestras preocupaciones individuales y aceptar nuestra responsabilidad común. Ante todo, ese acto es una responsabilidad moral, pero también podría ser el primer paso para formar una nueva nación". No podemos permanecer callados.